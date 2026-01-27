Чебоксарский международный кинофестиваль расширяет границы и переносится на осень

Не только фильмы

Грандиозный праздник кинематографа, горячо любимый жителями Чувашии и получивший широкую известность в России и за ее пределами, изменит свои параметры и обретет новое лицо. Осенью 2026 года он впервые предстанет в обновленном формате и появится на культурной платформе страны как Чебоксарский международный фестиваль искусства и кино. Это масштабное событие, направленное на сохранение духовных ценностей народа, объединит на одной площадке несколько разновидностей культуры и позволит зрителям погрузиться в обширный спектр творческих направлений, от классической и современной музыки до джаза и эстрады. Не обойдется и без киноновинок, которые всегда ждут с особым нетерпением.

«Фестивали профессионального искусства, проводимые в республике, имеют преимущественно театральную направленность, но не ставят перед собой задачу популяризации инструментального исполнительства, что и призван восполнить данный проект, — отмечает один из идейных вдохновителей и организаторов Чебоксарского международного кинофестиваля, заслуженный работник культуры Чувашии Максим Матросов. — В фестивальную афишу, направленную на духовно-нравственное воспитание посредством лучших образцов отечественной культуры, приумножение вековых традиций народа, жемчужин исторической памяти и основ русского национального наследия, войдут концерты и кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы, просветительские программы и тематические лекции, презентации и круглые столы».

В них примут участие композиторы и дирижеры, артисты и режиссеры, музыканты и другие деятели искусства. Таким образом, фестиваль станет не только платформой для показа новых работ в самых разных стилистиках и жанрах, но и местом, где представители творческого сообщества смогут общаться и делиться идеями.

В Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии уверены, что такой мультижанровый по своей природе проект — наиболее актуальная на сегодняшний день форма продвижения академического искусства. Она точно соответствует темпу нынешней жизни с ее быстротой событийного ряда и полностью отвечает запросам современного человека, который пытается за короткое время охватить как можно больше полезной информации, проявляет себя в различных сферах деятельности и стремится быть в курсе всего и сразу.

По предварительным данным, мероприятия в рамках Чебоксарского международного фестиваля искусства и кино состоятся как в Чебоксарах, так и в различных городах и муниципальных округах Чувашии. Благодаря этому жители сел и деревень, которые по ряду причин не могут позволить себе посещение концертного или кинозала, получат возможность вживую увидеть и услышать лучшие образцы профессионального искусства.

Также планируется, что в целях развития культурно-познавательного туризма и создания положительного имиджа региона фестивальные концерты пройдут в самых живописных и знаковых уголках республики. Среди них гора «Птичий полет» и мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском муниципальном округе Чувашии, «Государева гора» в Мариинском Посаде и другие локации, привлекающие великолепными природными видами и эффектными ландшафтными панорамами. А поскольку 2026-й объявлен Годом единства народов России и Годом дружбы народов в Чувашии, география участников фестиваля охватит не только различные регионы нашей необъятной родины, но и ближнее зарубежье — Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и другие страны.