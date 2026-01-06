Аграрии Чувашии порадовали рекордами

Республика уверенно укрепляет позиции одного из ведущих аграрно-промышленных регионов России. Сельское хозяйство становится точкой роста, вокруг которой выстраивается система мер поддержки, инфраструктурных и инвестиционных решений.

Об этом шла речь на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с вице-премьером — министром сельского хозяйства Андреем Макушевым. Основной темой стали итоги работы агропромышленного комплекса в 2025 году и планы в рамках обновленной Стратегии развития отрасли.

Руководитель региона отметил, что в минувшем году в сельском хозяйстве было реализовано 83 проекта на сумму 3,3 млрд рублей. В 2026-м предусмотрено 78 проектов на 10 млрд рублей. Уже в феврале откроются 14 новых корпусов для выращивания бройлеров и животноводческий молочный комплекс на 752 места. Продолжится развитие агромаркета «Пехет» — он уже стал точкой притяжения для гастротуристов и ценителей качественных местных продуктов.

Хмель — стратегическая для региона культура, подчеркнул Глава. К 2030 году планируется увеличить площади хмельников до 2 тыс. гектаров и перейти от простого выращивания к глубокой переработке. Параллельно развивается ягодоводство, делается акцент на создании мощностей для переработки внутри региона.

Сельскохозяйственная отрасль продемонстрировала не просто устойчивость, а уверенную динамику роста по направлениям, закрепленным в соглашении с Минсельхозом России, госпрограмме республики и индивидуальной программе социально-экономического развития по хмелеводству. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Макушева, в 2025 году удалось превысить многолетние показатели производства продукции растениеводства и животноводства. Собрано более 1 млн тонн зерна, урожайность составила в среднем более 36 центнеров с гектара. Достигнут исторический максимум по сбору кукурузы на зерно — 15 тыс. тонн, что вдвое превышает средние многолетние показатели. Производство молока за последние 25 лет перешагнуло рубеж 500 тыс. тонн, яиц — более 535 млн штук — это исторический максимум. Повышается продуктивность сельскохозяйственных животных, средний надой молока от одной коровы по итогам года составил 8400 кг.

По данным Росстата, в минувшем году Чувашия вошла в тройку лучших регионов ПФО по урожайности овощей, картофеля и зерна. Потери при уборке оказались одними из самых низких — всего 4,8%. Это стало возможным благодаря системной модернизации АПК. Фермеры внедряют цифровые решения, переходят на технологии бережливого земледелия, обновляют технику. За пять лет мощность тракторов и комбайнов на полях выросла почти в полтора раза — со 111 до 170 лошадиных сил на каждые 100 гектаров посевов.

Аграрии республики полностью обеспечивают местное население картофелем, овощами, молоком и яйцами. Излишки продукции уходят за пределы региона — объем экспорта в 2025 году составил 25,2 тыс. тонн.

Параллельно с развитием производства улучшается и качество жизни на селе. В прошлом году благодаря федеральной поддержке масштабные работы велись в селах Красноармейское и Батырево. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» строят и ремонтируют клубы, ФАПы, прокладывают дороги и коммуникации, подключают интернет, благоустраивают дворы и парки. Одним из ключевых направлений стала реализация инициативных проектов, финансируемых из республиканского бюджета. В 2025 году их число достигло 1535, охватив каждый муниципалитет региона. В 2026 году поддержка отрасли продолжится: 3 млрд рублей выделят на развитие аграрного сектора по 109 направлениям, еще 1 млрд рублей — на развитие сельской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Между тем

Будущее отрасли — за профессионалами

В ходе встречи Олег Николаев и Андрей Макушев обсудили комплексный подход к формированию кадрового резерва для АПК республики.

«Мы выстроили систему непрерывного аграрного образования. Уже сегодня в республике работают 137 агролабораторий в дошкольных учреждениях и 40 агроклассов в школах. Профильную подготовку ведут Цивильский аграрно-технологический техникум и Чувашский государственный аграрный университет. Следующий этап — создание межвузовского кампуса, где исследования станут основой новых продуктов и технологий для производства. Это уникальная для России практика», — подчеркнул Глава Чувашии.

Особенность подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли в Чувашии в том, что она начинается с дошкольного звена. Агролаборатории в детских садах — это не формальные «уголки природы», а первые шаги в профессии. Дети наблюдают за ростом сельхозкультур, ставят простые эксперименты, учатся ухаживать за растениями и видеть результат. Многие лаборатории закреплены за конкретными сельхозпредприятиями, что обеспечивает связь образования с реальными производствами. Эта модель признана Минсельхозом России одной из лучших кадровых практик в стране и вызывает интерес у других регионов.

В школе подготовка продолжается через сеть агротехнологических классов, создаваемых в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ученики работают на современном оборудовании, в том числе с роботизированными комплексами, изучают генетику и селекцию, биотехнологии, агроинженерию и пищевое производство. В 2025 году семь новых высокотехнологичных площадок открылись в школах Красноармейского, Урмарского, Чебоксарского, Моргаушского, Ядринского, Вурнарского и Батыревского округов. В 2026 году планируется открыть аналогичные агротехклассы еще в шести муниципалитетах.

Старшеклассники могут продолжить обучение в республиканских профильных аграрных колледжах и в вузе, где школьный интерес превращается в профессиональные навыки.

Завершающим элементом образовательной цепочки станет межвузовский кампус, ориентированный на прикладные исследования и подготовку специалистов для ключевых направлений отрасли — хмелеводства и племенного животноводства.

Фото из архива редакции