Журналистов поздравил военный оркестр

Сотрудники редакций средств массовой информации начинают принимать поздравления еще в канун старого Нового года. Правда, не с этим праздником, а профессиональным — Днем российской печати. Преимущественно поздравления приходят от коллег, но особенно приятно, когда к ним присоединяются и те, кто напрямую не связан с журналистикой. Это позволяет нам с еще большим основанием считать свою работу значимой, ценной и востребованной читателями. Надолго останется в памяти и нынешний День российской печати, ведь нас приехали поздравить музыканты!

Военный оркестр «Волжские берега» Управления Росгвардии по Чувашской Республике выступил в фойе на первом этаже Дома печати перед сотрудниками базирующихся здесь ведущих СМИ региона, а также работниками типографии. Зрителями оказались и те, кто просто заскочил в здание по делам. Они задержались не потому, что трудно было протиснуться сквозь толпу из десятков человек: просто концерт в исполнении музыкантов в погонах завораживал.

Оркестр под управлением старшего прапорщика Вячеслава Иванова исполнил в фойе Дома печати композиции, известные меломанам разных поколений: «Служить России», «Серенада для трубы с оркестром», «Королева красоты», «Рок под бой часов». Все это вызвало восторг у каждого из нас. Многие не удержались и стали пританцовывать на месте. Свои радостные эмоции мы подкрепили бурными аплодисментами.

Под занавес концерта Вячеслав Иванов поздравил также с Новым годом и Рождеством и пожелал творческих успехов. Не будем скрывать: очень приятно, что нашу работу ценят, на нее обращают внимание. Благодарим музыкантов и Росгвардию за массу позитивных эмоций. К тому же концерт состоялся утром и придал всем бодрости и позитива на целый рабочий день.

…Завершилось торжество общим фотографированием с музыкантами. Кстати, это единственный штатный военный оркестр Чувашии, он регулярно участвует в патриотических мероприятиях, в том числе — в учебных заведениях. Его называют настоящей гордостью республики.

Для редакции «СЧ» музыкальный сюрприз от Росгвардии стал символичным: традиционную эстафету нашей газеты в последние годы тоже сопровождают музыканты, выступления концертно-духового оркестра капеллы «Классика» под управлением Владимира Петрова. Коллектив, как правило, встречает участников и гостей спортивного праздника у входа на арену «Олимпийского».

Журналисты «Советской Чувашии» не смогли пройти мимо и еще одной символической детали: руководитель оркестра «Волжские берега» — тезка легенды чувашской журналистики, действующего автора «СЧ» Вячеслава Иванова. Так что будем считать, что в этот день все сошлось как надо!