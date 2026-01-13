Освободили из снежного плена

Вечером 10 января на автодороге «Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск» сотрудники ДПС отделения Госавтоинспекции «Моргаушский» пришли на помощь автомобилисту, попавшему в сложную ситуацию. Во время патрулирования инспекторы заметили легковой автомобиль, застрявший в сугробе на обочине. Водитель, пытаясь сократить путь домой, хотел съехать с трассы на грунтовку, но завяз в снегу. Самостоятельно выбраться не получилось, мужчина отправился пешком за помощью и вернулся со знакомым на внедорожнике. Операция по спасению авто из снежного плена прошла успешно. Старшие лейтенанты полиции Алексей Сорокин и Алексей Илларионов временно ограничили движение на участке трассы, чтобы безопасно вытащить увязшую машину.