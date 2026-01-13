Для спасателей создадут учебно-тренировочный полигон

Безопасность граждан — в приоритете

В республике приступили к аудиту реализации стратегий развития отраслей. Главный акцент — на эффективности управления, внутренней трансформации и четком взаимодействии ведомств.

Первую встречу в рамках этой работы Глава Чувашии Олег Николаев провел с министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергеем Павловым. Руководитель ведомства доложил, что в 2025 году выполнены ключевые задачи по развитию республиканских подразделений пожарной охраны на период 2025 — 2027 годов. Были созданы три новых пожарных поста в Цивильском, Моргаушском и Мариинско-Посадском округах, что позволило обеспечить нормативное время прибытия пожарных подразделений к 86 населенным пунктам.

В ближайшие два года сеть пожарных постов расширится еще больше. Уже в январе начнет работать новый пост в селе Юваново (Ядринский округ), а позже — в деревне Тузи-Сярмус (Вурнарский округ) и селе Шихазаны (Канашский округ). В 2027 году подобные подразделения появятся в селах Кольцовка (Вурнарский МО), Тегешево (Урмарский МО) и Богатырево (Цивильский МО). Кроме того, в 2026–2027 годах в малых селах создадут 26 добровольных пожарных команд. Плюс к этому закуплена дополнительная спецтехника, как подчеркнул Сергей Павлов, с 2020-го по 2025 годы на приобретение 24 новых пожарных автомобилей было потрачено более 350 млн рублей. В этом году также планируется купить еще четыре автоцистерны повышенной проходимости и одну единицу оперативной техники.

Сегодня в системе пожарной охраны Чувашии работают 224 подразделения, в которых служат 2167 человек. Министр отметил, что в прошлом году в республике произошло 1318 пожаров — на 102 меньше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения: в домах одиноких пенсионеров, многодетных семей и других льготников уже установлено свыше шести тысяч автономных дымовых извещателей. Эту работу продолжат до 2030 года.

Развивается и спасательная служба на воде. В 2025 году поисково-спасательные отряды получили две новые единицы техники. Крупным проектом станет создание учебно-тренировочного полигона для спасателей: его проектирование запланировано на 2026 год, строительство — на 2027-2028 годы. Благодаря профилактическим мерам за последние 10 лет число происшествий на воде сократилось на треть, а погибших стало на 36% меньше.

Расширено покрытие системой оповещения: в 2025 году в 19 муниципальных округах установлено 133 комплекса, теперь техническими средствами охвачено 85,75% населения. В этом году добавят еще 24 уличных громкоговорителя в девяти округах. В Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Шумерле, а также в Чебоксарском и Моргаушском округах система работает уже на 100%.

В заключение разговора Олег Николаев отметил, что работа ведется в верном направлении, а ее главным итогом должна стать уверенность каждого жителя республики в своей защищенности.