С работой помогут в центре

В 2025 году справочная служба Чувашского кадрового центра «Работа России» обработала 4,6 тыс. телефонных обращений. Большинство из них поступило от соискателей вакансий, тогда как от работодателей — только 10,5%.

Как сообщает пресс-служба Минтруда республики, почти половина звонков касалась содействия в поиске подходящей работы. Профориентация и обучение интересовали 767 абонентов. Вопросы, касающиеся социальных выплат, волновали 305 человек. По словам директора регионального центра «Работа России» Виктора Ковалева, ежедневно оказывалось около 20 телефонных консультаций. Большинство абонентов составила категория впервые обращающихся за подбором работы. На втором месте — люди в статусе безработного. Реже всего звонили по вопросам, касающимся повторной регистрации.

В министерстве напоминают, что все консультации и меры поддержки в содействии занятости предоставляются бесплатно в рамках национального проекта «Кадры». Помимо телефонного формата люди всегда могут получить необходимую информацию лично в любом из 23 кадровых центров «Работа России».