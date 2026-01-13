Аграриям возместили затраты

Более одной тысячи самозанятых Чувашии в 2025 году получили субсидии на развитие личного подсобного хозяйства. Об этом было заявлено на подведении итогов предоставления господдержки ЛПХ в Минсельхозе Чувашии.

Отмечено, что общая сумма субсидий составила почти 150 млн рублей. В рамках федерального механизма они были направлены на возмещение части затрат по производству картофеля и овощей открытого грунта. Самозанятые в этой сфере смогли реализовать 192,2 тонны картофеля и 85,6 тонны овощей, получив 3,1 млн рублей государственной помощи. Республиканская программа поддержки предоставлена по 11 направлениям. С помощью этих средств жители купили 935 коров, 430 коз и овец, 425 единиц сельскохозяйственной техники, 4842 единицы материалов для пчеловодства. Также получены субсидии на содержание 2325 голов крупного рогатого скота, 448 овец и коз.

Как подчеркнул вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев, начиная с 2022 года в Чувашии действует специальная программа поддержки занимающихся личным подсобным хозяйством. В 2022-2025 годах более 4,7 тыс. самозанятых получили в общей сложности 637 млн рублей. В 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено около 100 млн рублей.