В Шоршелах установили купола на купель и часовню

Автор: Вера Захарова
Фото t.me/mariinsko_posadskij_rajon

Территория притяжения

В селе Шоршелы Мариинско-Посадского муниципального округа состоялось освящение и возведение куполов на купель и часовню на роднике «Светлые ключи».

Церемония прошла под руководством священнослужителя отца Гурия.

Это событие имеет большое значение, подчеркивают в администрации муниципалитета. Новый объект станет важной частью туристического маршрута «Тропа Андрияна», посвященного памяти выдающегося земляка — летчика-космонавта СССР № 3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева.

Опубликовано: 30 декабря 2025 г.


