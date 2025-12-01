Не меняя курса: в новом году на большом экране покажут 11 сказок

2026 год начнется с очередной битвы сказок, и выбор — на какую из них пойти в первую очередь — непростой. Все герои давно любимы зрителями, и в каждом фильме — целая россыпь звезд плюс анимированные персонажи и старые советские песни.

Пойдем по алфавиту: в «Буратино» это Светлана Немоляева, Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Федор Бондарчук; в «Простоквашино» — Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Тимур Батрутдинов, Лиза Моряк, Марина Федункив, а в «Чебурашке 2» — Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Ева Смирнова. Кинематографисты и прокатчики хорошо понимают: показ семейного фильма в новогодние праздники — это гарантия высоких кассовых сборов. Какие бы фильмы не выходили потом в течение года, им уже не догнать те, что стремительно срываются со старта 1 января и поднимаются к своим миллиардным выручкам. «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь» так и остались лидерами проката 2025 года.

Кстати, «Буратино» снял тот же режиссер, что и «Волшебника» — Игорь Волошин, а над «Чебурашкой» работает команда Дмитрия Дьяченко, именно он снимал сагу «Последний богатырь», а до этого «День радио» и «О чем говорят мужчины». Ну а книгу Эдуарда Успенского «Трое из Простоквашино» экранизировал Сарик Андреасян, которого уже называют самым плодовитым режиссером нынешней эпохи.

В телеграм-канале «Кинообзор» мы проводили голосование, спрашивали у жителей Чувашии, какую из сказок они хотят посмотреть первой. Проголосовали 347 человек, 44% из них высказались за «Чебурашку 2», 34% — за «Простоквашино» и 22% — за «Буратино».

Компанию трем сказкам с 1 января составит продолжение истории про десантников деда и внука «За Палыча! 2». В длинные праздники зрители ходят в кинотеатры не по разу, так что и у этого фильма есть шанс заработать.

В целом курс на сказки продолжится и в 2026-м, почти всех героев и сюжеты уже экранизировали, поэтому взялись за сиквелы. Нас ждут «Царевна-лягушка 2», «Домовенок Кузя 2» и даже «Сокровища гномов 2». А кроме них «Сказка о Царе Салтане», «Морозко» (премьера назначена на 12 февраля), «Приключения желтого чемоданчика» (23 апреля), «Последний богатырь. Колобок» (13 августа), «Царевна Несмеяна» (1 октября), «Королевство кривых зеркал» и «Чудо-юдо»(22 октября), «Умка» (3 декабря). Уже заявлено, что 1 января 2027 года выйдут «Приключения Старика Хоттабыча» и «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный».

Продолжение 13 января