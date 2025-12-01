В Чебоксарах определяют лучших дворников по итогам декабря

Результаты уже подведены в Калининском районе. Представители управы вручали победителям дипломы прямо на их рабочих местах.

Лидером конкурса стал Александр Крылов из ООО «Маштехсервис», обслуживающий дом № 14, корпус 2 по проспекту Тракторостроителей, ему полагается и денежный приз в размере 20 тыс. рублей.

«Серебро» и 15 тыс. рублей завоевал Николай Поликарпов, в чьем ведении находится улица Ефимова, 1 (ООО «УК «Светлый град»).

Почетное третье место — у Тамары Устюжаниной (ООО «Эдо»). Она наводит чистоту и порядок сразу в двух домах по проспекту Тракторостроителей: № 70, корпус 2 и № 70, корпус 3. «Бронзовый призер» также получила сертификат на 10 тыс. рублей.

