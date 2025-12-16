Хмелеводство: от кризиса к триумфу

Редакция изучила Стратегию развития хмелеводства до 2030 года

Эта отрасль, имеющая глубокие исторические корни в регионе, переживает сегодня период уверенного возрождения, основанного не только на традициях, но и на четких планах, научном подходе и комплексной государственной поддержке.

История чувашского хмелеводства — это история впечатляющих взлетов и тяжелых падений. В советский период отрасль достигла небывалого расцвета: если в конце 1920-х годов под хмельником было всего около 750 гектаров, то к середине 1980-х площадь насаждений выросла до рекордных 2,92 тысячи гектаров, что выводило Чувашию на первое место в стране. Однако последовавший за распадом СССР системный кризис привел к катастрофическому сокращению: к 2015 году оставалось лишь 99 гектаров плодоносящих хмельников, а количество специализированных хозяйств уменьшилось со 170 до шести. Казалось, уникальная отрасль была утрачена навсегда.

Но перелом наступил. Благодаря росту интереса к локальным продуктам, крафтовому пивоварению и первым точечным мерам поддержки, с середины 2010-х годов началось медленное, но уверенное восстановление. Уже к 2024 году площадь плодоносящих насаждений увеличилась до 135 гектаров, а валовой сбор хмеля в 2023 году составил 188 тонн, что вновь позволило Чувашии занять лидирующую позицию в России, опередив Краснодарский край и другие регионы.

Сегодняшнее возрождение опирается на солидную ресурсную базу. В республике работают 10 хозяйств, культивирующих около 250 сортов из так называемой «золотой» коллекции. Научное обеспечение осуществляют Чувашский государственный аграрный университет и Чувашский НИИ сельского хозяйства, а создаваемый Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля» призван стать ядром инноваций. Технологическую независимость укрепляет отечественный хмелеуборочно-сушильный комплекс, способный обрабатывать 450 лоз и сушить 800 кг продукции в час. Подготовка кадров ведется через «Школу фермера» и профильные учебные заведения.

Ключевым драйвером развития стала выстроенная система государственной поддержки, сочетающая федеральные и региональные меры. Из федерального бюджета субсидируется закладка и уход за насаждениями — от 501,1 до 979,9 тысячи рублей на гектар в зависимости от происхождения саженцев, компенсируется до 70% затрат на мелиорацию почв, а также предоставляются льготные кредиты по ставкам от 3% до 12%. Республиканский бюджет дополняет эту поддержку, возмещая до 80% затрат на посадочный материал, до 50% — на специализированную технику, а также предоставляя гранты для семейных ферм до 9 миллионов рублей и субсидии на реализацию продукции. Особую роль играет Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии (ИПСЭР 2.0), предусматривающая целевые гранты на развитие хмелеводства до 2,33 миллиона рублей на гектар.

Опираясь на эти механизмы, Стратегия ставит перед отраслью амбициозные, но просчитанные цели на период до 2030 года. Главные из них — увеличение площади хмелеплантаций до 2000 гектаров и рост валового сбора хмеля до 3700 тонн в год. Это позволит сократить на 46% зависимость от импорта, сделав серьезный вклад в политику обеспечения продовольственной безопасности. Общий объем инвестиций в отрасль за этот период должен составить 11,2 миллиарда рублей.

Ожидается, что реализация этих планов даст значительный социально-экономический эффект: создание около 300 новых рабочих мест в сельской местности, рост производительности труда на 34%, дополнительные налоговые поступления в объеме 250 миллионов рублей. Но что еще важнее — Чувашия закрепит за собой статус общероссийского центра компетенций в области хмелеводства.

Для достижения этих целей запланирован ряд конкретных действий. Это совершенствование научной базы через усиление лабораторной инфраструктуры и селекцию новых сортов, масштабная техническая модернизация с внедрением современных технологий переработки, а также создание новых хмелепитомников для обеспечения отрасли качественным посадочным материалом.

Таким образом, Стратегия развития хмелеводства в Чувашии — это дорожная карта для построения современной, высокотехнологичной и конкурентной отрасли, способной укрепить экономику республики, развить сельские территории и внести существенный вклад в продовольственную безопасность всей страны. Опираясь на историческое наследие и взгляд в будущее, Чувашия делает ставку на хмель — и эта ставка выглядит все более обоснованной.