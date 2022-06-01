Глава Чувашии посетил фестивали пенных напитков и национальной кухни

Сразу два ярких события, приуроченных ко Дню республики, приняла площадь Речников в Чебоксарах. Это Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России – 2022» и Фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия».

Оба мероприятия в пятницу посетил Глава Чувашии Олег Николаев. Он внимательно ознакомился с презентационными столами фестивалей и принял участие в дегустации национальных пенных напитков и блюд. И те, и другие в общей сложности представили почти два десятка предприятий как из Чувашии, так и из других регионов России, в частности из Москвы, Татарстана, Самарской области.

Руководитель республики обращался с вопросами и к посетителям праздника, уточнял, есть ли у них какие-либо пожелания. Гости выражали восторг от происходящего и заверили, что в следующий раз позовут на него и своих близких. Тем более, что действо сопровождалось культурной и развлекательной программой — на праздник напитков и еды съехались национальные чувашские коллективы из разных районов республики.

Олег Николаев выразил надежду, что такие мероприятия будут проходить на регулярной основе. «Огромное спасибо участникам, которые приехали к нам в Чувашскую Республику. Важно, что было представлено пиво маленьких региональных пивоварен. А еще более важно, чтобы были вот эти коммуникации. Мы ждем от вас предложений и готовы, если вам понравилось, пивной фестиваль делать ежегодно. Можем скорректировать время — не в День республики проводить, в другой день, или еще что-то надо поменять. Мы ждем от вас соответствующих предложений», — сказал Глава Чувашии, обращаясь к гостям со сцены.

«Сегодня и вчера на территории города Чебоксары проходит очень много мероприятий. Обсуждали вещи серьезные, обсуждали вещи важные, наметили планы. Но вот здесь тоже идет очень серьезное, мощное обсуждение, что нам надо делать, чтобы пиво стало еще лучше, чтобы пиво было еще разнообразнее и чтобы оно было более доступно. Наше, российское, сделанное из чувашского хмеля или из хмеля российского, которое произведено при помощи Чувашской Республики. Вот такие задачи мы себе поставили, и вроде неплохо получается», — отметил Николаев.

«Желаю всем хорошо отдохнуть, набраться сил, чтобы с понедельника уже заняться каждому на своем месте важными и нужными делами. С праздником, с Днем республики!» — поздравил собравшихся Глава.

Фестиваль «Гостеприимная Чувашия» в пятницу завершает свою программу, тогда как «Зеленое золото России – 2022» продлится до 26 июня. Организаторы рассчитывают, что оба мероприятия привлекут в город как минимум 15 тысяч туристов ежегодно. С учетом местных жителей ожидаемое количество посетителей составляет 30 тысяч человек.