«Хмельной» разговор за круглым столом

Чувашия — самый северный регион, где выращивается хмель. Она славится своими ароматными сортами. В советское время хмелеводством занимались одиннадцать регионов в стране, но наша республика производила 82% всего хмеля. На сегодняшний день объемы производства, к сожалению, значительно уменьшились. О том, как решить эту проблему, компетентные эксперты отрасли говорили вчера на круглом столе в Чувашском государственном аграрном университете под руководством вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова.

Развитие отечественного хмелеводства и его перспективы — основная тема деловой программы Всероссийского фестиваля «Зеленое золото России — 2022», проводимого в эти дни в Чебоксарах. Поэтому министр сразу настроил всех на серьезный разговор: «Мы собрались не для красивой картинки, а чтобы переговорить о реальных проблемах и путях их решения».

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «Было время, когда транснациональные пивные компании зашли на территорию нашей страны, и они приехали со своим сырьем. Это сказалось на региональных заводах, которые не могли с ними конкурировать, а вместе с этим перестало быть востребованным и наше хмелеводство. Но сейчас ситуация меняется в нашу сторону. Хмелеводство нашей республики, несомненно, будет развиваться. Для этого создаются благоприятные условия и на техническом уровне, и на уровне государственной поддержки».

А поговорить было о чем. Например, как стимулировать расширение площадей возделывания хмеля? И тут не обойтись без надлежащей господдержки. По линии Минсельхоза России наша республика включена почти во все программы государственной поддержки. Чувашские хмелеводы могут воспользоваться льготным кредитованием — возмещается до 80% затрат на закладку многолетних насаждений и до 80% на уход за ними. При этом за счет республиканского бюджета дополнительно возмещается 40% затрат на строительство хмелешпалер и 50% стоимости при приобретении оборудования для хмелеводства, например, хмелеуборочных комбайнов.

Впрочем, несмотря на значительную государственную поддержку, многие вопросы в отрасли хмелеводства остаются открытыми. Например, отсутствие современного технического оборудования. Но не все так плохо.

Справка «СЧ» В настоящее время в республике площадь хмельников составляет 174 га. Из них плодоносящие — более 100 га. Объем производства изменяется — от 100 до 180 тонн в год, в зависимости от урожайности.

При поддержке Минсельхоза Чувашии хмелеводам компании «АгроРесурсы» удалось обновить хмелеуборочную технику. И как отметил руководитель опытно-показательного хозяйства «Ленинская искра» Валерий Герасимов, при наличии соответствующей техники площади под хмель можно расширить в разы. Если раньше все упиралось в человеческий труд, то теперь большую часть работы может выполнять техника.

В свою очередь генеральный директор завода «Текстильмаш» Владимир Калинин рассказал про уникальную стационарную хмелеуборочную машину. Она была разработана еще в 2018 году. И все годы эксплуатации «комбайна», как прозвали ее в народе, идет процесс усовершенствования этой машины. Помимо этого Владимир Калинин упомянул о другой машине, которую планируется изготовить к новому сезону. С учетом прошлого опыта и новых наработок это позволит существенно увеличить производительность труда хмелеводов.

Конечно, невозможно за один присест решить накопившиеся «хмельные» вопросы. Но положительные результаты уже есть. Под занавес круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства республики и компанией «Русхмель». Историческое событие для нашего региона. За последние десять лет это первое соглашение о реализации инвестиционного проекта, предполагающего увеличение площадей хмельников Чувашии на 500 га за три года.

«Я уверен, при поддержке федеральных, региональных программ предприятие справится со своими обязательствами и посадит хмеля в разы больше, чем 500 га», — отметил глава Минсельхоза республики Сергей Артамонов.

По словам генерального директора компании Регины Мухарлямовой, это решение связано с желанием возродить отрасль хмелеводства. «Исторически так сложилось — Чувашия край хмеля. Но так получилось, что на данный момент мы являемся потребителями иностранного хмеля. Поэтому, изучая это направление, мы решили ситуацию изменить и отправной точкой для своей работы мы выбрали Чувашскую Республику. На сегодня у нас 13 га хмеля. Это пробный вариант. К 2025 году планируем увеличить площадь своих хмельников», — рассказала Регина Мухарлямова.