Импортному — хвала, нашему — хула? Кому не нравится чувашский хмель

Состоявшийся в рамках недавнего празднования Дня республики Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России» стал настоящим катализатором развития хмелеводческой отрасли. И не только в Чувашии, но и в стране в целом — участвовавшие в нем хмелеводы и пивовары со всей России увезли самые лучшие впечатления и деловые намерения.

Оценивая отрасль, Глава республики Олег Николаев на открытии фестиваля заявил о планах по многократному увеличению площадей хмельников в регионе. В сложившейся экономической ситуации, когда сокращаются зарубежные поставки сырья для пивоварения, «зеленое золото» может обрести поистине драгоценный статус, подчеркнул он. Ведь на сегодня Чувашия остается основным в стране производителем шишек.

Но именно после фестиваля стали появляться скептические комментарии относительно перспектив чувашского хмеля. По утверждению представителей известной пивоваренной компании, он якобы не подходит для масштабного промышленного производства пива, так как его мало на рынке, причем такой хмель не соответствует неким стандартам. При этом представители компании с гордостью утверждают, что весь хмель, из которого она производит пиво, завозится из США, Германии, Чехии, Турции. Но сейчас с поставками есть проблемы — хотя хмель не входит в список запрещенных к импорту товаров, после введения новых антироссийских санкций проблемы с логистикой встали перед всей индустрией.

Этот пивной производитель, надо отметить, когда-то присутствовал на территории Чувашии. Но и тогда не сильно приветствовал местное сырье, точнее, полностью его игнорировал, предпочитая импорт. Потом компания свернула деятельность в регионе…

Впрочем, выбор поставщика сырья — сугубо личное коммерческое дело производителей. Только вот не надо преподносить собственный выбор как рекомендацию для всех остальных. Чувашский хмель даже при его нынешних, пока не очень больших, объемах служит основным сырьем для не одной пивоваренной компания России. Всего, по данным Минсельхоза республики, хмель Чувашии используют 18 пивоваренных заводов. Это пока менее десятой части всех предприятий отрасли, но при все более сокращающихся зарубежных поставках численность потребителей чувашского сырья, без сомнения, будет расти.

КСТАТИ Одна из трех мировых «золотых коллекций» сортов хмеля находится в Чувашской Республике. Она насчитывает около 250 образцов, которые поддерживает Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Среди новых сортов, например, «Фараон», в числе традиционных — «Московский ранний» и «Подвязный».

На отечественном рынке хорошо известна марка одного пивзавода из Новороссийска. Предприятие солидное, с годовой выручкой в несколько сотен миллионов рублей. «Советская Чувашия» поинтересовалась сырьевыми предпочтениями компании.

По словам генерального директора компании Сергея Шихмана, ее собственные потребности на 90 с лишним процентов покрываются хмелем из Чувашии. И закономерно — компания работает с чувашским сырьем уже более 15 лет. «Хмель достаточно хороший, по многим параметрам не уступает западным образцам,— сказал Сергей Витальевич. — Если и используем немецкое сырье, то совсем в небольших количествах — для разбавления аромата».

При этом он высказал и ряд замечаний. Самая большая проблема — невысокие объемы производства хмеля в республике и не вполне достаточное сортовое разнообразие. Что касается производителя, сомневающегося в чувашском хмеле, Шихман посоветовал «не принимать во внимание его мнение, ибо он никогда не потреблял отечественное сырье».

В Чувашии в последнее десятилетие проводилось несколько совещаний федерального уровня по теме возрождения хмелеводства. В одном из них участвовал и Сергей Шихман. На совещании высказывалось предложение пивоварам «вложиться» в возрождение отрасли, наряду с производителями шишек. Шихман не сторонник этого, пусть каждый занимается своим делом, считает он. Другое дело — по уровню господдержки хмелеводство надо приравнять к таким отраслям, как садоводство, виноградарство, которые уже получают гарантированную солидную помощь, сказал Сергей Витальевич.

Пивоваренная компания из Ярославля работает с чувашским хмелем поменьше — более трех лет, невелики пока и его объемы в общей сырьевой составляющей. Как сказал топ-менеджер Алексей Мильто, на сегодня это порядка 20 процентов, но есть явная тенденция к увеличению. Прежде всего, благодаря высокому качеству чувашского сырья. Но тоже имеются замечания, в частности, по цене. «Раньше она была вполне конкурентная и понятная, а сейчас почему-то поднялась», — говорит Алексей Владимирович.

Объемы поставок импортного хмеля в Россию росли до нынешнего года. По данным таможенной статистики, в 2018 году в страну ввезли 3171 тонну (суммарно в виде цельных или дробленых шишек, в порошкообразном виде, в форме гранул или лупулина). В 2019 году объем поставок составил уже 3232 тонны. В 2020-м, несмотря на карантин, объем ввоза достиг 3443 тонны, а в 2021-м импортировали уже 3622 тонны. Это, по мнению экспертов, частично объясняется тем, что хмель при закладке в сусло рассчитывают не по весу, а по уровню альфа-кислот. То есть импортного для варки пива нужно меньше.

На фоне санкций, как уже сказано, поставки импортных шишек сокращаются, что сильно осложняет работу многих компаний, предпочитающих импортное сырье. Падение курса рубля и сбои зарубежных поставок увеличили спрос на отечественный хмель, пишет издание БИЗНЕС Online. А запас невелик — в России выращивается только 5% потребляемого пивоварами хмеля. На этом фоне ушли из страны несколько известных европейских производителей пива. Тем временем Китай готовится перейти на российских поставщиков, что создает благоприятную обстановку, в том числе для хмелеводов Чувашии.

Как сообщалось ранее, Чувашия планирует создать производственно-технологическую инфраструктуру для интенсификации хмелеводства. Об этом шла речь на встрече Главы республики с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко в минувшем апреле. Отечественные пивовары на сегодня потребляют около 9-10 тыс. тонн хмеля, однако только 2% его производится в стране. При этом 90% российского хмеля выращивается в Чувашии «Таким образом, мы обеспечим импортозамещение продуктов из хмеля после их переработки», — заявил Олег Николаев.