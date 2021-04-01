Хмелеводы сверили часы накануне весенней страды

«Зеленое золото» не должно поблекнуть

Предстоящим летом в республике намечается фестиваль под предварительным названием «Зеленое золото России». Так когда-то в Чувашии называли хмель. Событие примечательное, означающее, что эта традиционная для республики культура постепенно обретает прежний для нее вес.

О возрождении отрасли вплотную стали говорить лет шесть назад. В республике прошло несколько совещаний с участием руководителей федерального Минсельхоза и представителей хмелепроизводящих регионов страны. Нельзя сказать, что за прошедшее время в Чувашии произошли масштабные подвижки в хмелеводстве, но они наметились.

В республике разработана концепция развития хмелеводства на 2020-2025 годы. Предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за лозой, а также на техническую модернизацию. В четырех районах активно взялись за хмель, наибольшие площади — 36% — в Ядринском районе. По данным Минсельхоза республики, в 2020 году площадь навешенного хмеля в регионе составила 105 га с ростом к предыдущему году почти на 2%. На 4,6% увеличился валовой сбор шишек, почти на 10% — урожайность. Однако вся площадь хмеле-шпалер, составляющая более 370 га, используется пока не полностью. В числе основных причин — нехватка уборочно-сушильного оборудования и технических средств ухода за плантациями.

О проблемах отрасли, текущих задачах перед полевыми работами шла речь на совещании в Минсельхозе республики, которое провел вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Выгодно или нет заниматься хмелем, не тащит ли он хозяйства назад — этот вопрос после серьезного упадка отрасли до сих пор стоит перед сельхозпроизводителями, отметил министр.

«Бросать хмелеводов в чистый рынок — значит, отдать на съедение капиталистам», — так радикально начал свое выступление директор Чувашского НИИСХ — филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока Андрей Фадеев. Институт получил патент на «Цивильский хмель», подтверждающий исключительное место его произрастания. Как отметил Андрей Анатольевич, в хмелепроизводящих странах беспрецедентные меры господдержки отрасли, что делает их высококонкурентоспособными на рынке. У нас хмелеводы тоже имеют солидную финансовую помощь. По данным Минсельхоза, на реконструкцию и строительство новых шпалер из республиканского бюджета выделяется до 40% понесенных затрат. Но слишком уж раздроблены субсидии — на шпалеры, технику и т.д., что осложняет их получение, зачастую большая часть денег уходит на разные экспертизы, отметил ученый. Тогда как в Германии только две субсидии — на площадь хмеля и килограмм его продажи. «Я целый месяц собираю документы, чтобы получить какие-то 60 тысяч рублей», — посетовал Фадеев.

Он высказался за субсидирование приобретения хмелеуборочных комбайнов, и не только отечественных. Ведь импортный комбайн стоит до 250 тыс. евро… Как известно, на одном из предприятий республики освоен выпуск этой техники, значительно дешевле импортной, но сказать, что комбайн хмелеводы отрывают с руками, нельзя. Иначе и быть не могло, ибо основной профиль завода далековат от хмелеводства, тогда как история чешских и немецких комбайнов насчитывает почти сотню лет.

ООО «Чувашхмельпром» в этом году планирует существенно расширить площадь хмельников, сказала руководитель организации Нина Горланова. «Прошлогодние поставки шишек на экспорт прошли на ура, хотим их наращивать», — сообщила она. Но загвоздка — чем убирать хмель. Покупка своего комбайна только планируется, пока же приходится арендовать у НИИСХ, а там на него целая очередь. Как, впрочем, и на приобретение «бэушных» импортных комбайнов, которые напрямую в Европе из-за санкций не купишь, только через Беларусь. По мнению Нины Александровны, также следует доработать механизм субсидирования отрасли. Пока же предприятие, видя сложности получения денег, просто отказывается от них.

На чрезмерную волокиту указал и руководитель ООО «Агрохмель» Вурнарского района Борис Семенов. «Начнешь строить что-то — выясняется, что нужна экспертиза, передают бумаги в прокуратуру…» — сказал он. Хотя заниматься хмелем выгодно, площади в хозяйстве расширяются. Если продавать шишки, минуя перекупщиков, рентабельность очень высокая. Что касается субсидий, то, по мнению Семенова, выделять деньги надо из расчета на гектар, а не на шпалеры. «А то за каждый столб приходится отчитываться, — говорит он. — Иные эксперты, похоже, совсем «плавают» в отрасли — почему, говорят, крайние шпалеры криво стоят… Объясняю, что по агротехнологии они должны стоять под наклоном».

«Техническую» тему продолжил директор СХПК «Выльский» Ядринского района Владимир Бобров. Хозяйство стало договариваться с одним отечественным предприятием на поставку комбайна, готовы были дать 100-процентную предоплату, однако иногородний производитель не захотел дать гарантийный срок. А местный комбайн не подходит по производительности… Действующий же 40-летнего возраста работает на износ.

ЦИФРА На 9,8% выросла урожайность хмеля в Чувашии в 2020 году к уровню 2018-го

На вышеупомянутых «больших» совещаниях ставился вопрос о том, за чей счет следует возрождать отрасль — бюджета, производителей, а может, и с участием пивоваренных предприятий, потребляющих сырье. Бюджет, как видно, участвует, пивовары отказались — как заметил руководитель одного местного пивзавода, не дело, когда пироги печет сапожник…

Есть и другой путь — привлечение инвесторов. Прецедент в республике имеется — ООО «Русхмель» вложилось в хмельники на территории ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района. Построило 10 га шпалер, планируется расширение посадок до 40 га в ближайшей перспективе и до 100 га — в дальнейшей. Об этом на совещании рассказал председатель ОПХ Валерий Герасимов.

Резюмируя итоги совещания, Сергей Артамонов заявил, что ожидание, когда отечественная техника будет доведена до ума, чтобы соответствовать запросам хмелеводов, станет тормозом. Надо рассматривать возможности финансовой поддержки приобретения импортных комбайнов. В остальном ресурсы для развития отрасли есть. Потенциал Чувашского НИИСХ и хмелеводческих хозяйств позволяет вырастить более 100 тыс. саженцев перспективных сортов хмеля, что достаточно для ежегодной посадки 25 га плантаций. Что касается инструментов поддержки, предложения хмелеводов по их оптимизации будут изучены для выработки эффективных решений.

Фото cap.ru

На плантациях Вурнарского района выращивается 26% от всего объема хмеля Чувашии.