В Чувашии модернизируется хмелеводство

В республике продолжается работа по дальнейшему развитию хмелеводческой отрасли. Прежде всего, по расширению площадей хмельников, что требует дальнейшей технической модернизации. Этой темы коснулся Глава Чувашии Олег Николаев в недавнем интервью ТАСС.

Отмечалось, что в регионе есть свой аграрный университет, имеющий мощный научный потенциал. На днях он зарегистрировал три новых патента в области хмелеводства. «Здесь мы нацелены на то, чтобы у нас этих научных изысканий прикладного характера было больше, а их путь до промышленного производства был короче», — подчеркнул Глава.

Всего же у Чувашского аграрного университета, по словам ректора Андрея Макушева, таких патентов уже более десятка. «В нашей команде разработчиков — практики, и все наши технические новшества нацелены прежде всего на упрощение труда хмелеводов, повышение эффективности производства хмеля», — утверждает Андрей Евгеньевич.

К примеру, изобретенный здесь секатор для съема лозы хмеля со шпалерной проволоки снижает повреждаемость и засоряемость шишек хмеля за счет плавного съема плодовой части лозы со шпалерной проволоки. Кроме этого, значительно улучшаются условия труда оператора в части удобства выполнения работы и обеспечения ее безопасности. А оставшаяся часть лозы способствует дальнейшему развитию подземной части растения, укрепляя его и подготавливая к следующему урожаю.

Комплекс для первичной послеуборочной обработки хмеля объединяет в одну непрерывную цепочку процессы сушки и сульфитации, снижает объем перевалочных работ и энергоемкость подготовительных операций. А применение мобильной вышки для навешивания поддержек стеблей хмеля значительно повышает производительность труда при навешивании поддержек стеблей хмеля на шпалерную проволоку, обеспечивает комфорт и безопасность процесса для работника. Способ ручного сбора шишек хмеля позволяет снизить повреждаемость и засоренность шишек, повысить сортность и качество собранного урожая, улучшить условия работы и повысить производительность труда сборщиков хмеля, а также снизить потери урожая.

Эти и многие другие изобретения успешно эксплуатируются при производстве и переработке хмеля в учебно-научном центре университета. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.