Книги обретают новые дома

С середины лета в Чувашии успешно развивается важный социально-культурный проект «Межрегиональный книжный центр Поволжья», ориентированный на поддержку сельских библиотек и улучшение доступности качественной литературы для населения региона.

Более 80 тысяч качественных книг собрано и передано в библиотеки пятнадцати округов республики — Порецкого, Моргаушского, Шумерлинского, Вурнарского, Канашского, Цивильского, Яльчикского, Алатырского, Янтиковского, Шемуршинского, Ибресинского, Ядринского, Мариинско-Посадского, Красноармейского, Урмарского. Издания самого широкого спектра тематик и направлений удовлетворяют разнообразные запросы местных читателей, сформулированные самими сельскими библиотеками.

Масштабный проект стал возможен благодаря активной гражданской инициативе и участию неравнодушных жителей города Чебоксары, поддержавших акцию по сбору книг. Для удобства участников были организованы специализированные уличные пункты приема книг и специальная служба выезда на дом. Стабильную реализацию проекта обеспечил Фонд президентских грантов. Помимо этого, организационную и информационную поддержку оказывают Минкультуры республики, Национальная библиотека Чувашии, Общественная палата, администрация города Чебоксары, а также сами сельские библиотеки, активно привлекающие внимание общественности к вопросам пополнения фондов качественной литературой.

Ольга Иванова

Благодаря проекту качественные, содержательные книги обрели вторую жизнь. Фото cap.ru