Журналист «СЧ» поднялся на ринг с Дереком Чисорой

Чемпионов награждали под Гимн России

Прямого отношения к триумфу россиян на чемпионате мира и турнире профессионального бокса в Дубае автор, конечно, не имеет. Но благодаря атмосфере, которая царила там, почувствовал себя не просто причастным к успеху наших спортсменов, а именно победителем. Этими эмоциями прежде всего поездка в ОАЭ и запомнилась. Поездка, которая оказалась на грани срыва в самый последний момент.

На соревнования в Объединенные Арабские Эмираты я отправился по приглашению Федерации бокса России в качестве корреспондента «Интерфакса». Организация предоставила авиабилеты по маршруту Чебоксары — Дубай с удобной пересадкой в аэропорту «Шереметьево». Однако «Аэрофлот» свой рейс в российскую столицу отменил, а «Победа» (на полет которой федерация успела купить новый билет) вынуждена была задержать рейс на несколько часов. На пересадку в ОАЭ я уже никак не успевал. В результате кураторы из Федерации бокса подобрали билет уже на утренний рейс из Москвы в Дубай. Но еще когда я, встревоженный, находился в Чебоксарах, получил от них сообщение: «Мы в любом случае доставим вас в Дубай, не взять вас туда мы не можем». Приятно!

Корт превращается…

Поединки проходили на том самом стадионе, где ежегодно проводятся элитные турниры по теннису. Рекордные восемь раз на этой арене завоевывал титул швейцарец Роджер Федерер, по пять раз выигрывали трофей наш Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Впрочем, и сейчас на этой арене хватало известных персон — гостей праздника спорта: хоккеист Илья Ковальчук, актер Никита Кологривый, комик Нурлан Сабуров. А главное, здесь оказалась россыпь звезд бокса мирового масштаба: россияне Артур Бетербиев, Сергей Ковалев, Денис Лебедев, филиппинец Мэнни Пакьяо, британец Дерек Чисора, американцы Теренс Кроуфорд, Деонтей Уайлдер и многие-многие другие. Они приехали не только на ЧМ, но и на вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой тяжеловесов — россиянина Мурата Гассиева и болгарина Кубрата Пулева.

Протестировать английский на легендах бокса

Любого из этих гостей при желании можно было поймать и «раскрутить» на интервью или просто взять комментарий. Оставалось только вспомнить свое знание английского языка, если речь шла об общении с зарубежными боксерами.

Первым под руку попался Дерек Чисора (потом я сам окажусь у него под рукой, только уже в прямом, а не в переносном смысле). Спрашиваю: «Как вы думаете, кто фаворит боя между Гассиевым и Пулевым?» «Каждый из них заслуживает победу, мне нравятся оба боксера», — ответил он. «На ваш взгляд, кто легенда №1 в российском боксе?» — интересуюсь у британца. «Александр Поветкин!» Ответ хороший, но слишком короткий, попытался развить тему: «Почему?» — «Это мой друг!»

Кстати В бытовых аспектах английский язык в Дубае почти не понадобился. Здесь традиционно много русскоговорящих. Доходило до забавного. «Tea, please», — обращаюсь к сервисмену. «Вам какой, черный или зеленый?» — уточняет он в ответ по-русски.

…Следующим собеседником оказался бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Поинтересовался его мнением о том, какое место занимает Россия в мировом боксе. Он дипломатично ответил в том духе, что многие страны внесли в бокс большой вклад, в том числе и такая огромная, как Россия. Также спросил американца, как он относится к тому, что некоторые его боксеры-соотечественники (Рой Джонс-младший, Кевин Джонсон) сменили гражданство США на российское. «Если ощущаешь, что есть страна, которая приносит покой и счастье, и ты хочешь в ней жить, я приветствую это. И если эта страна готова принять тебя, значит, стоит остаться там, где комфортно», — философски заметил Уайлдер.

Лишь позже вспомнилось, что всего несколько лет назад Уайлдер, наоборот, критиковал этих спортсменов за смену гражданства. А тут то ли поменял свое мнение, то ли счел неуместным на празднике бокса обсуждать какой-либо негатив.

На следующий день состоялся вечер профессионального бокса. Турнир «IBA.PRO 13» включил в себя несколько поединков — в том числе победные с участием россиян Харитона Агрба, Дауда Алаева, Артема Сусленкова. Интересно было посмотреть на бой американца Нико Али Уолша, который является внуком самого Мухаммеда Али. Он не подвел имя своего легендарного деда-чемпиона и тоже взял верх.

Выхожу на помост

Наконец, наступила кульминация: главный бой вечера с участием Мурата Гассиева и Кубрата Пулева. Рассчитанный на 12 раундов поединок поначалу шел с преимуществом то одного, то другого боксера. А в шестом раунде бой завершился эффектным нокаутом в исполнении российского тяжеловеса!

Сразу же после того, как рефери констатировал победу Гассиева, на ринге началось торжество самого боксера и его команды: обнимая друг друга, мужики пустились в пляс. Тем временем мы, журналисты, перешагнули через канаты и тоже оказались рядом с ними: надо было взять интервью по горячим следам. Удалось протиснуться через радостную толпу представителей нашего бойца и встать рядом с чемпионом. Сразу же проникся царившей в эпицентре событий эйфорией. Подумал, что воспоминаниями о таком моменте стоит дорожить.

«Победу посвящаю своей матери, которая всем жертвовала ради нас», — заявил счастливый герой турнира. В это время на плечо опускается правая рука расположившегося между мной и Гассиевым британца Дерека Чисоры (Гассиева он приобнял левой рукой): «Следующий бой проведи в Лондоне, на «Уэмбли»!» — обратился он к нашему боксеру.

«Вова, ты в телевизоре!»

Под шумок протискивается к Гассиеву и находившийся в превосходном (еще бы!) настроении экс-чемпион мира по версиям WBO, IBF и WBA Сергей Ковалев. Воспользовавшись моментом, прошу его дать экспресс-комментарий только что закончившемуся поединку. «Гассиев выбрал правильную тактику, измотал соперника и красиво укатал его», — дает свою оценку Ковалев. Пока записываю его речь на диктофон в телефоне, вижу, как на экране всплывают сообщения: «Вова, видела тебя по телевизору!», «Тебя показали по «ящику». Оказывается, в это время родные и близкие смотрели прямую трансляцию боя по «Матч ТВ».

Тотальное превосходство россиян

Этим турниром праздник бокса не закончился. Впереди были финалы чемпионата мира среди любителей. На этом турнире российские боксеры превзошли все ожидания: до решающей стадии дошли 12 из 13 отечественных спортсменов! Не всем из них в Дубае удалось добиться награды высшего достоинства, но результат оказался впечатляющим: семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. С этими показателями сборная России выиграла командный зачет. И главное: наши боксеры выступали под государственной символикой РФ, в честь каждого победителя из нашей страны звучал гимн России.

Один из победителей турнира достиг исторического показателя: Муслим Гаджимагомедов первым в истории российского бокса стал трехкратным чемпионом мира. Второе «золото» ЧМ выиграл в своей карьере Шарабутдин Атаев.

Только с третьей попытки чемпионом стал Джамбулат Бижамов. Спросил его, не давил ли на него груз предыдущих проигранных финалов? Из тех неудач извлек пользу, признался он. Я напомнил Джамбулату о том, что многие недооценивают успех россиян, указывая на слабый уровень соперников. Бижамов резонно парировал это тем, что в финале победил как раз действующего чемпиона мира из Узбекистана.

ДЖАМБУЛАТ БИЖАМОВ,

чемпион мира по боксу-2025: «Большой привет всем любителям бокса Чувашии! Спасибо всем, кто болел и переживал за нас на чемпионате мира! Сборная России добилась большой победы, будем стремиться и к более высоким достижениям».

….В Россию журналисты, спортсмены и тренеры возвращались одним рейсом. В небе командир воздушного судна торжественно объявил: «Уважаемые пассажиры! На нашем борту присутствует мужская сборная России по боксу, которая триумфально выступила на чемпионате мира в Дубае. Поздравляем и спортсменов, и тренеров, желаем им побед и в дальнейшем!» Салон самолета наполнился бурными аплодисментами, некоторые хлопали стоя. И, конечно же, боксеров ярко встретили в «Шереметьево» — с хлебом-солью, танцами и гимном Российской Федерации.