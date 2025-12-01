О фальшивых друзьях и настоящей заботе: в Чувашии сотрудники Сбера уберегли подростка от мошенников

В офисе Сбера в селе Моргауши однажды появился 15-летний подросток. Он хотел снять деньги с карты, а рядом стояла группа подозрительных парней. Сотрудница насторожилась: что-то было не так.

Она мягко начала расспрашивать — зачем нужны деньги и с кем он пришёл. Ответы звучали односложно, а имена своих «друзей» парень назвать не смог. Тогда наши сотрудники стали объяснять подростку, что бывают мошенники, которые под видом знакомых могут втянуть в беду.

Подозрительные «друзья» увидели, что в банке задают вопросы, и ушли из офиса к машине. А в отделении решили вызвать полицию и позвонить маме юного клиента. Полиция забрала всех, чтобы разобраться в ситуации.

На следующий день мама вернулась в офис со словами огромной благодарности. Она узнала, что незнакомцы пытались обмануть её сына на десятки тысяч рублей. Но внимательность и неравнодушие сотрудников Сбера уберегли подростка от потерь и, возможно, от большой беды.