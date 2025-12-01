Будущее республики — тема общая

Живой разговор между властью и обществом

Единые информационные дни — эффективная площадка для обсуждения как общих вопросов развития региона, так и проблем конкретных муниципалитетов. Подобная практика берет начало в 2023 году, когда Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу выстроить открытый диалог с жителями республики. В этом году только за 11 месяцев в таких встречах приняли участие около 63 тысяч человек.

Последний в этом году Единый информдень затрагивал две важные темы: обеспечение пожарной безопасности во время новогодних праздников и развитие спортивной инфраструктуры. Впрочем, спектр вопросов не ограничивался только двумя этими направлениями: от качества предоставляемых госуслуг до экологических инициатив и поддержки местного бизнеса.

Положительная динамика

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов встретился с представителями общественности и бизнеса в управе по Московскому району администрации Чебоксар. В ходе встречи, в которой участвовал и глава города Станислав Трофимов, были озвучены основные факторы, влияющие на развитие физической культуры и массового спорта. Благодаря реализации федеральных проектов и региональных программ до 2028 года в опорных населенных пунктах, малых городах и на сельских территориях республики планируется создать 21 площадку ГТО, девять «умных» спортивных площадок, возвести два модульных спортивных зала и один бассейн.

«Кроме того, в республике планируется дальнейшее развитие сети специализированных спортивных сооружений», — заявил Владимир Геннадьевич. Согласно новой Комплексной программе социально-экономического развития региона до 2030 года, утвержденной Главой Чувашии Олегом Николаевым, в ближайшие годы предусмотрено выделение средств из федерального и республиканского бюджетов на строительство 26 новых плоскостных спортивных объектов.

В разговоре о пожарной безопасности привели статистику за этот год, отражающую положительную динамику. Так, на 16 декабря в республике зарегистрировано 1267 пожаров, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число погибших снизилось на 3,8% и составило 51 человек, а материальный ущерб сократился почти на 21%. Основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем, а также нарушения при эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Но учитывая, что впереди нас ждут новогодние и рождественские праздники, участникам Единого информдня разъяснили ключевые правила безопасности, требования и нормативы, которые необходимо соблюдать в эти дни. В учреждениях с круглосуточным пребыванием людей уже проводятся дополнительные инструктажи и профилактические рейды. А с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пожарно-спасательные подразделения перейдут на усиленный режим работы.

Кстати На этой неделе встречи в рамках Единого информационного дня прошли на 23 площадках Чебоксар и объединили около 1000 жителей.

Помимо этого, Владимир Степанов рассказал о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в офисах многофункциональных центров. В настоящее время в МФЦ республики оказывается более 230 видов услуг и их перечень постоянно расширяется. Например, с начала этого года добавлены новые социальные услуги. Это предоставление субсидии льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и единовременной выплаты вставшим на учет по беременности студенткам, обучающимся по очной форме в высших и средних образовательных организациях. Также в МФЦ помогут оформить единовременную выплату участникам СВО, получившим ранения, по санаторно-курортному лечению и реабилитации участников спецоперации. Всего же более 20 новых услуг.

Пушкинская карта обновляется

В Единый информационный день работу с населением включились все министерства и подведомственные им организации. Так, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова провела встречу с жителями Шумерли. Помимо основных вопросов она рассказала о тех изменениях, которые ждут владельцев Пушкинской карты с 1 января 2026 года. Со следующего года популярная у родителей и школьников карта перейдет от «Почта Банка» к ВТБ. Чтобы получить ее, необходимо успеть подать заявление на ее перевыпуск до 28 декабря текущего года. Министр напомнила, что сделать это можно несколькими способами: через приложение «Госуслуги Культура», в приложениях или интернет-банке «Почта Банка», а также в отделениях «Почта Банка» и ВТБ.

«По статистике на середину декабря, уже более половины владельцев Пушкинских карт в республике подали заявления на их обновление, что является лучшим показателем по всей стране», — добавила Светлана Каликова.

В Батыревском округе провел Единый информационный день министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. Он также коснулся главных тем информдня, и, кроме того, осмотрел площадку будущего мусоросортировочного комплекса. Здесь подрядчик уже ведет работы на участке 2,5 га, сейчас готовность объекта — около 6%. Комплекс мощностью 30 тыс. тонн ТКО в год планируют сдать до конца 2026 года. Он станет частью системы, которая позволит республике полностью перейти на сортировку отходов и значительно сократить их захоронение. Работа ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», напомнил министр.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев отработал в Чебоксарском округе. В рамках Единого информационного дня он также посетил хлебопекарню ООО «Колосок» в деревне Чиршкасы. Предприятие по праву пользуется популярностью в округе и производит более 100 наименований продукции из чистого экологического сырья.

Единый информационный день — это не просто формат встречи, а живой механизм обратной связи между властью и обществом. Он позволяет доносить до граждан важнейшие решения и инициативы и оперативно реагировать на их запросы, корректируя вектор регионального развития. В условиях стремительных изменений и новых вызовов именно такие платформы обеспечивают прозрачность, доверие и совместную ответственность за будущее республики. Успех мероприятия подтверждается активным участием населения и конкретными результатами, а это значит, что власть и народ говорят на одном языке и регион движется вперед уверенно и устойчиво.

Фото cap.ru