В Батыревском округе прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Навели чистоту с народным колоритом

Более семисот человек — молодежь, местные жители, экологические активисты и представители других организаций — собрались вчера в деревне Бахтигильдино Батыревского округа на Всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки». Мероприятие прошло в рамках проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Яркое лето Чувашии». Волонтеры собрали 3 тонны мусора, включая необычные находки — проигрыватель, раковину и бампер автомобиля. Самые активные участники получили подарки. Также их ждали угощения чувашской кухни, мастер-классы и экоквест «Не мусор, а вторсырье», где можно было создать брелок из переработанного пластика. Это первый опыт проведения акции в республике. В Чувашию эстафету чистоты передал Новосибирск, а следующей точкой на карте станет Севастополь. 

Василий Григорьев
Опубликовано: 31 июля 2025 г.


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