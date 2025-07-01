Сбербанк профинансирует строительство нового ЖК в новоюжном районе Чебоксар

Компания «СМУ-177» и Чувашское отделение Сбербанка заключили кредитный договор с использованием счетов эскроу для финансирования строительства жилого комплекса по адресу: г. Чебоксары, Новоюжный микрорайон, Эгерский бульвар, позиция 50. Средства участников долевого строительства будут размещены на специальных банковских счетах эскроу.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Поддержка строительной отрасли является приоритетной задачей для Сбербанка. Использование механизма эскроу обеспечивает безопасность вложений наших клиентов. Даже в условиях нестабильности на рынке покупатели могут быть уверены в сохранности своих средств». Алексей Судленков, директор ООО Специализированный Застройщик «СК СМУ 177»: «Все наши дома расположены в микрорайоне с молодой застройкой. В шаговой доступности – необходимая инфраструктура: детский сад, школа, аптеки, магазины, медицинские центры, салоны красоты. Разумеется, район обеспечен и транспортной сетью – до остановки общественного транспорта, как говорится, рукой подать, и выехать можно быстро и комфортно в любую точку города».

Дом представляет собой нестандартный объект городской среды, визуально выделяющийся среди обычной застройки. Его оригинальный дизайн привлекает внимание издалека, создавая новый ориентир в городском пространстве.

Всего в комплексе предусмотрено 56 квартир, расположенных с четвертого этажа и выше. Нижние этажи отведены под просторные коммерческие помещения, предназначенные для аренды и продажи. Здесь разместятся магазины, кафе и другие сервисы, способствующие развитию местной инфраструктуры.

Справочно:

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения Застройщиком определенных обязательств. На этот счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства, и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только после завершения строительства объекта недвижимости.

Использование счетов эскроу при покупке жилья на этапе строительства широко распространено в других странах. В России этот инструмент только набирает популярность и становится важной частью механизма минимизации рисков граждан.