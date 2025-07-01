«Десант поддержки» в Мариинском Посаде

В воскресенье, 27 июля, здесь прошла выездная акция помощи семьям участников специальной военной операции. В рамках проекта «Шаг в мирную жизнь» команда специалистов — медиков, юристов и социальных работников — провела консультации для 19 человек, решив 33 вопроса. Большинство обращений удалось закрыть сразу на месте, в более сложных случаях гражданам дали четкие инструкции для дальнейших действий.

Это уже не первая подобная акция в республике. Проект, инициированный Главой Чувашии, продолжает работать, обеспечивая комплексную поддержку тем, чьи близкие защищают страну.

Филипп Афанасьев