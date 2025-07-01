В Казани состоялся первый чемпионат «Абилимпикс» по профмастерству среди участников СВО

По инициативе Президента РФ Владимира Путина в Казани состоялся первый чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди участников СВО. В масштабном мероприятии приняли участие более 400 человек. Среди них и представители Чувашии. Андрей Авдиенко выступает в категории «Веб-разработка (программирование)», Александр Волков — в категории «Токарные работы на станках с ЧПУ», Никита Илларионов — в категории «Ремонт и обслуживание автомобилей». По итогам чемпионата 75 лучших участников получат возможность представить свои достижения на Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоится в октябре.