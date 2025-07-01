Участники семи поисковых отрядов Чувашии пройдут фронтовыми дорогами Карелии

Сводный отряд в составе 24 человек из семи поисковых отрядов Чувашии при поддержке центра «Авангард» в эти дни участвует в межрегиональной экспедиции «Фронтовыми дорогами Карелии. Вахта Памяти — 2025».

До 3 августа вместе с поисковиками из других регионов России ребята будут работать в окрестностях станции Тулокса Олонецкого района Республики Карелия, где в годы Великой Отечественной войны шли жестокие сражения, имевшие ключевое значение для обороны Ленинграда. Их ждет важная миссия — подъем останков защитников Отечества для сохранения памяти о героях.

Кстати, как рассказал руководитель Чувашского регионального отделения Поискового движения России Евгений Шумилов, сегодня наши ребята участвуют в захоронении останков красноармейца Георгия Мурзалимова в деревне Кошки-Куликеево Яльчикского округа. Его нашли подо Ржевом члены московского отряда «Пионер».

А в конце июля шесть бойцов отряда «Память» ЧГПУ отправятся на Сахалин в экспедицию на остров Шумшу.