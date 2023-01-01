Котлубань. Эхо войны

В очередную годовщину начала Сталинградской битвы мы вновь и вновь обращаемся к событиям тех трагических и судьбоносных для нашего народа дней. Напомним: Сталинградская битва начиналась с ожесточенных боев четырех советских стрелковых дивизий западнее реки Дон, среди которых была и 147 сд, формирование которой было начато в декабре 1941 г. в г. Шумерля (см. публикацию за 16.02.2021 г.). Про участие наших земляков в Сталинградской битве мы рассказали и в номере «СЧ» от 18 июля 2023 г.

В апреле — мае этого года более 60 поисковиков Чувашии ударно поработали в местах боев Сталинградской битвы в Городищенском районе Волгоградской области, обнаружили и подняли останки 59 красноармейцев и командиров.

Что значит для сегодняшней молодежи Сталинградская битва, мы можем узнать из дневника бойца поискового отряда «Георгиевская лента» Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Татьяны Федотовой, фрагменты из которого она разрешила опубликовать.

24 апреля

Сегодня наш поисковый отряд «Георгиевская лента» в составе 20 человек отправился в хутор Вертячий Городищенского района Волгоградской области в 10 часов утра. Провиант, инвентарь и технику мы начали собирать рано утром у входа в новый корпус ЧГУ. Я пришла одной из первых с легким, но боевым настроем…

По пути место назначения изменилось из-за разлива реки Дон. Мы ехали долго, примерно 18 часов на автобусе. Время коротали за разговорами. Расспрашивая бойцов своего отряда, я узнала, что многие перед отъездом волновались, но то было приятное волнение, ведь жизнь и работа в полевых условиях — это бесценный опыт выживания, новые знакомства, приобретение новых особых навыков.

25 апреля

На удивление погода не радует, по вечерам очень холодно. Приехали мы в четыре сорок утра. Нас встретило ветреное и холодное волгоградское утро. На месте уже стояли палатки отрядов из других регионов страны. Выгрузив вещи, разбили свой лагерь.

Для меня 25 апреля — самый длинный день экспедиции. Ночь в автобусе мы почти не спали, а только дремали. Приехали на место рано утром, поставили палатки, соорудили летнюю мини-кухню, хозяйственную палатку. Юноши нарубили дрова для костра. Построили уличный туалет, вырыли мусорную яму. Осмотрели окрестности, познакомились с соседями.

У нас есть проблемы с водой — ее катастрофически мало, есть только вода прудовая для технических целей, противная даже с чайной заваркой. Пока неизвестно, откуда брать воду, как будем мыться. Но местные организаторы обещают скоро решить этот вопрос.

Отряд «Память» педуниверситета прибыл на место днем и решил гордо ставить лагерь не рядом, а метрах в 500 от нас в каком-то овраге у пруда. По словам очевидцев, у «Памяти» остро стоит вопрос с дровами для костра. Отметим благородный жест наших коллег из Чувашии — они поделились с нами водой.

Сегодня мы успели исследовать щупами и металлоискателями территорию — «пищит» на каждом метре. Очень много мелких осколков снарядов. Почти сразу обнаружили в оврагах между кустарниками и деревьями неразорвавшиеся мины. Они лежат практически на поверхности, по дороге в уборную прямо у тропинки тоже лежала мина с хвостовиком. Надо очень аккуратно вести раскопки, чтобы не наткнуться лопатой на мину.

В поле относительно торжественно прошло открытие Вахты-2023. С нами провели инструктаж по технике безопасности, рассказали о планах. Вечером сидели у костра и грелись.

26 апреля

Сегодня я почувствовала себя настоящим поисковиком. В первый же день нам улыбнулась удача. Председатель регионального отделения поискового движения России Андрей Орешкин быстро нащупал места предположительного расположения останков бойцов. Совместно с бойцами отряда «Память» приступили к раскопкам. Останки костей позвоночника находились на глубине примерно 50-70 см.

Мы дошли до «материка» — нетронутого ранее слоя земли. Сравнительно неглубоко находились лишь небольшие элементы костей. Фалангу нашли прямо на поверхности распаханного поля. Здесь стоит отметить, что все отряды ведут раскопки на земле частников. В основном это сельскохозяйственные поля в 3-4 км от лагеря. Добирались туда пешком под палящим солнцем и сильным ветром по проселочным дорогам Самофаловского сельского поселения.

Ребята из отряда города Нурлат (Татарстан) выручали нас сегодня не раз — возили с места раскопа до лагеря на машине, отвезли Ивана в магазин, обещали поточить наши лопаты…

27 апреля

К 8 часам мы вместе с отрядом «Память» уже отправились на раскопки. Работали целый день, но, к сожалению, почти безрезультатно. Использовали щупы, металлоискатели, магнитометр. Работы велись как по распаханному полю, так и по прошлогоднему, урожайному. Более опытные помогали новичкам, рассказывая, как пользоваться инвентарем.

Было жарко, всем хотелось попить прохладной студеной вкусной воды. Обедали в полевых условиях, ели из общего котла. На обед была гречка с тушенкой, соленья и конфеты. Солнце жгло, а мы краснели. За весь день нашли только гильзы от винтовки Мосина, немецкую фляжку, патрон от пистолета ТТ.

Спасибо нашим дежурным Ангелине Пыркиной и Дмитрию Бабаеву за уют в лагере и за вкусную еду! День окончился посиделками у костра.

28 апреля

Я встала позже, чем обычно, и обнаружила, что лицо опухло из-за нехватки жидкости в организме. Собравшись, мы оперативно пошли работать — проводить эксгумацию, чистку останков. К нам приехали волгоградские кадеты. Мы подняли останки четырех бойцов и их личные вещи плюс противогаз. Кости были в относительно хорошей сохранности. Большую работу по эксгумации проделал Егор Грачев, наш любимый медик. Ходили в баню к «Памяти». Очень приятно помыться спустя четыре дня после отъезда.

Кстати Как сообщил руководитель регионального отделения поискового движения России в Волгоградской области Андрей Орешкин, поднятые в ходе весенней Вахты Памяти и проходящей в эти дни всероссийской студенческой Вахты Памяти останки будут торжественно захоронены 23 августа на Россошинском военно-мемориальном кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом.

29 апреля

Наш отряд работал на новых позициях. В одной ячейке удалось найти останки солдата РККА, ранее оскверненные «черными» копателями. Расчистили, подняли останки, личные вещи бойца — нательный крестик, сапоги. Рядом были закопаны бутылки из-под алкоголя, изготовленные в 2005 г. Очень жаль, что в этой ячейке работали малоопытные люди, которые просто нагло разграбили захоронение и ушли. Чуть подальше обнаружили разные пехотные лопаты.

Во второй половине дня работали на лужайке (лесопосадке) около ферм, так как поля уже обрабатывались. Трудно было копать шурф, так как в земле много корней.

На переборе были обнаружены фрагменты костной ткани. Дойдя до «материка», обнаружили каску.

Дело шло к закату. Работу решили продолжить на следующий день и пошли ужинать в лагерь. Илья Банников подвернул ногу, но ему помог Виктор Сорокин. Даша просила написать что-то про нее. Даша — очень хорошая девушка с заразительным смехом. Отличный повар, швея и прекрасный поисковик.

30 апреля

У нас сегодня поселились новые люди — дядя Миша, дядя Женя и девочки из колледжа — Аня и Карина. Поужинали накануне с огромным удовольствием, потому что были голодны, попили чай с печеньками. Познакомились с казахами, ногайцами. Нас учили казахскому языку. Веселые мальчишки! Было пасмурно, немного прохладно, что всех обрадовало — мы устали от весеннего зноя. Подвез нас до места раскопа Андрей Орешкин. Спасибо ему, половина сил лично у меня уходила на дальнюю дорогу.

Мы поднимали останки четырех бойцов из вчерашней ячейки. Ни ветер, ни дождь не помешали нам провести эксгумацию качественно, в целом останки в отличном состоянии. При бойцах были личные вещи — крестик, звезда от военной формы, подсумок с патронами, пенал от «мосинки», две каски. Предположительно останки были захоронены немцами — в костях обнаружено множество сухих опарышей, это говорит о том, что тела уже подверглись естественному гниению. На ботинке одного солдата была проволока — их волокли до погребальной ямы.

1 мая

Работали вблизи лагеря, но кроме осколков, гильз, рукояток мин и прочей мелочи ничего не нашли, только кости лошади, пять подков.

Сегодня 1 Мая — праздник весны и труда. Парни съездили за шашлыком. Даже в экспедиции можно провести праздник весело. Сегодня я дежурила в первый раз, было волнительно, ведь я ни разу не готовила на костре. Моим напарником был Илья. Встали рано, приготовили гречку на завтрак. Честно говоря, мне дежурить понравилось, Приятно получать положительные отзывы в адрес своего блюда. Спасибо Илье — он выполнил все мои поручения, что существенно облегчило работу. Отдохнуть не получилось — целый день что-то варили, чистили, жарили, кипятили…

Дежурство — нелегкое дело, но этот этап тоже стоит пройти. Бойцы много работают, поэтому им необходимо хорошо питаться. Дежурство сблизило меня с отрядом. Я стала более хозяйственной, научилась поддерживать огонь в костре, готовить на 20 человек пищу в полевых условиях.

3 мая

Наш отряд разбился по группам, мы работали в разных ранее найденных Орешкиным ячейках. Я работала с двумя Александрами, Ильей и Кариной. В нашей ячейке находились останки пяти бойцов (санитарное захоронение). Очисткой мы занимались целый день, зато очень аккуратно, даже ювелирно. Наш стол и раскопки хвалили многие отряды, подходившие посмотреть на останки.

Яма глубиной полтора метра и два в длину. На одном бойце ботинок не было. В раскопе нашли гранату и диск от пулемета, штык, нож, ложку, зеркальце, складной ножичек и малую пехотную лопату. Мы не заметили, как быстро пролетело время.

Этот день мне запомнился больше всего. Работы было много, что не могло не радовать. Мы знали, что не успеем поднять останки и не начали эксгумацию, ведь это бы заняло не менее четырех часов, шли в лагерь бодро и весело, несмотря на вес рюкзаков, лопат, щупов и мешков с останками.

Отмечу, сегодня приезжала Елена Моисеевна Цунаева посмотреть на поиск и работу в Волгоградской области. Было очень приятно фотографироваться и пообщаться с ответственным секретарем поискового движения России.

Утром же владелец поля, на котором мы производим раскопки, начал бунтовать. Дело чуть не дошло до драки. Его, наверное, забыли предупредить о нашей работе, кто мы такие, что делаем, и на чем он выращивает свои культуры. В первый раз с таким сталкиваюсь. Несмотря ни на что, мы продолжали работать.

4 мая

Сегодня целый день эксгумировали останки шести бойцов. Кости раскладывали на баннер, заполняли протокол, все работали слаженно, как единый механизм. Обедали в поле. В этом я уже нахожу свою прелесть — сидеть на земле вокруг импровизированного стола, есть из одного котелка.

Останки бойцов РККА лежали в хаотичном порядке, что усложнило нам работу по опознанию. Глядя на позы, в которых они находились, задумываешься о многом. Как они погибли? О чем думали перед смертью? Успели осознать, что гибнут? Каждый день на протяжении двух недель мы усердно работали с останками. Еще никогда я не соприкасалась с войной настолько близко. Теперь для меня День Победы — это не просто праздник. Это часть моей жизни.

Эксгумируя останки, раскладывая их на баннере, ты осознаешь, что это был чей-то сын, брат, муж, отец. Его ждали. Верили, что он вернется. Я понимаю, насколько важным делом занимаются поисковики — мои единомышленники. Нас объединяет одна цель — найти останки тех, кто защищал нашу Родину от фашизма, кто отдал жизнь за то, чтобы мы сейчас могли учиться, работать и просто жить.

9 мая

В четыре утра мы вернулись в Чебоксары, выгрузили все экспедиционные вещи. Когда на остановке «Университет» в пять часов утра я села в троллейбус, загоревшая на волгоградском солнце, в военной форме с Георгиевской лентой со значком (ее нам дали в Волгограде, мы ходили на возложение цветов к Стене Памяти на Мамаевом Кургане) на груди, с рюкзаком, большой сумкой и сеткой (в ней был плед), кондуктор поздравила меня с 9 Мая.

В этот день я почтила память всех погибших на войне, в том числе и своего прадеда Аверкия Федотова (его место гибели и захоронения пока неизвестны), всех участников войны и тружеников тыла. Слушала песни о войне, о Победе. Перед глазами были останки бойцов, следы войны, а в глазах — слезы, слезы, слезы…

Я вернулась с Вахты Памяти другим человеком. Это бесценный опыт. Считаю, что каждому нужно пережить его хотя бы один раз, понять, через что прошли наши предки — защитники нашей страны, участники Сталинградской битвы. Наш отряд поднял останки 28 воинов. Когда их чистили от земли, я еще не до конца понимала, что я делаю. Все это доходит до глубины души потом…

Я в родном городе, а мысли мои там, на поле битвы, на Вахте Памяти. Не хочу привыкать к обыденной жизни. Хочется и дальше жить вместе с остальными поисковиками в лагере в духе единства мыслей, боевого братства. Благодарна всем бойцам поискового отряда «Георгиевская лента», командиру отряда Сергею Николаевичу Кодыбайкину. Очень приятно, когда есть те, кто спрашивает, как настроение, делится теплой одеждой, чем-то вкусным…