Имя с коленкоровой обложки

Почти семь лет назад, по давней задумке поисковика Михаила Богданова несколько неравнодушных жителей Москвы с практическим опытом полевой работы объединились в команду единомышленников под названием «Пионер». Этот поисковый отряд каждые выходные выезжает в места былых сражений Великой Отечественной войны с одной лишь целью — поиск павших в Ржевской битве защитников Отечества.

«Я не перестаю восхищаться трудолюбием этих ребят, их верностью делу увековечения памяти погибших при защите Отечества, — пишет их коллега, председатель совета регионального отделения Поискового движения России Евгений Шумилов, — они не ждут, когда наступит весна и оттает грунт. Ни осенние затяжные дожди, ни зимние морозы и глубокий снег не могут служить им преградой. Такая целеустремленность дает заметные результаты — за последние полгода «пионерам» удалось не только обнаружить и поднять останки двух наших земляков, но и разыскать их родственников».

«Отличительные черты нашей команды — работаем щупами, поиск идет круглый год, ведем найденных бойцов от А до Я, всех», — говорит один из активных членов отряда, системный администратор одного из предприятий Москвы Сергей Белкин. — Ведем от обнаружения до захоронения, будь то братская с однополчанами или захоронение солдата на его малой Родине. До самого конца все делаем сами или контролируем, не бросаем».

Не бросили, довели до родных «пионеры» и найденного в прошлом году в Ржевском районе Тверской области бойца из Чувашии. Как это было — Сергей написал сам.

«…Степанов Роман Степанович 1914 г.р., уроженец деревни Тоскинеево Анаткасинского сельсовета Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Красноармеец, стрелок 673-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии. До недавнего времени числился пропавшим без вести 5 августа 1942 года и был учтен в донесении о потерях за 4 ноября 1942 года.

Дорога из неизвестности для Романа Степановича началась день в день спустя 80 лет, 4 ноября 2022 года, морозным утром да по первому снежку. Именно в тот день наша участница Алина Богданова (Аксенова) нащупала в бескрайнем Бельковском поле двух солдат, один из которых стал ее первым именным, то есть с установленным по смертной записке именем. Мы поздравили ее с этим событием — у каждого в памяти свой первый. Вот только это радостное поздравление Алины произошло не сразу.

Мертвое поле Бельковское поле — это бескрайний простор, по которому наши бойцы атаковали немецкий опорный пункт, расположенный в деревнях Свиньино, Бельково, Харино. В годы войны поле было еще больше, а сейчас частично заросло кустарниками. Участник боев в Бельково Л.М. Вольпе вспоминал: «…Мне пришлось пройти всю войну, но такого количества убитых наших бойцов не доводилось видеть никогда. Вся поляна (4 км в глубину и 6 км в ширину) была усеяна трупами убитых…»

Атаки на опорник Бельково продолжались в начальной фазе 1-й Ржевско-Сычевской наступательной операции с 30 июля по 12 августа 1942 года, пока немца окончательно не выбили с этих позиций. В основном на этом участке бились воины 220-й стрелковой дивизии, 114-й стрелковой бригады и другие части 30-й армии Калининского фронта. Все указанные деревни были навсегда стерты с лица земли этими боями.

В отчете о поездке я написал печально известную всем поисковикам формулировку «медальонов и подписных вещей, позволяющих установить личности бойцов, обнаружено не было». Так вот, позднее эта формулировка отменилась! Небольшой фрагмент единственной найденной красноармейской книжки, которую мы все списали «из живых», выдал такой сюрприз, что хоть стой, хоть падай. Посмотрите на фото, вы сами поймете, что это не читаемо. Не то что чернила смыты, а сама бумага, сами листы книжки практически истлели.

Но, как часто бывает, жива коленкоровая обложка. И что с нее?! А с нее — адрес! Роман Степанович на обложке написал все, что пишут в медальонах. Замоченный вместе со всеми листами фрагмент обложки отделился в воде сам, при перемещении ванночки, уже для слива. И перед нами графитовые буковки! Кисточкой бережно начинаем размывать остатки гнили и читаем то, что осталось: …садского р-на, …касинского с/совета, д. Тоскинеево, Матвеева … Матвеевна.

Но это не бумага! Как высушить, чтобы отсканировать? Как сохранить этот хрупкий коленкор, который бугрится и топорщится, а при высыхании наверняка рассыплется на мелкие кусочки? Ладно, это решим, а сейчас — в ОБД (портал Министерства обороны www.obd-memorial.ru, — Прим. авт.). Начинаем искать и постепенно сужаем наш запрос. Тоскинеево — 45 записей. Выбытие в 1942-м — 6 записей. Раз, два, три, четыре — ооо! Да это же наш! Сердце колотится, руки не слушаются, и только коленкор лежит в воде бездвижно… — ну что, бойца достали?! А теперь попробуйте достаньте меня! Достанем и тебя, не переживай. Достанем, уберем в стеклышки и приклеим в планшет. Тем более что уже нашлись родные, есть кому тебя вручить, сюрприз ты наш нежданный. Кто же мог такое представить?! Ай молодец боец, написал на прощание!

Эксперт по розыску родственников Алена Маньшина, которая занимается этим на волонтерской основе почти двадцать лет, нашла родственников за два дня — жену сына бойца и его внучек. В 1940 году появился на свет у Елизаветы Матвеевны и Романа Степановича единственный сын Виталий. Дали ему фамилию по давнему обычаю, по имени отца, и стал он Романов. Потом у Виталия и его супруги Дины родились дочки Нина и Светлана. Нина Витальевна не могла сдержать слез, и мы решили немножко отложить подробные расспросы. Услышали только, что Елизавета Матвеевна ждала мужа всю жизнь, до самой смерти…

Светлая память Роману Степановичу. И низкий поклон за все».

Сергей Белкин