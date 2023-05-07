Сводный отряд поисковиков из Чувашии вернулся из Волгоградской области

Правда о войне

Большой сводный отряд поискового движения Чувашии в предпраздничные дни ударно поработал на Вахте Памяти у поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области. В нашей рубрике мы подробно расскажем о ходе Вахты, ее результатах и, конечно, о тех, кто погиб в 1942-1943 годах на этой многострадальной Сталинградской земле. Сегодня в гостях у рубрики участница Вахты Алена Захарова, боец поискового отряда «Георгиевская лента» Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Ветер застыл. Мы уходили с поля, оставляя позади себя еще тысячи бойцов. Наверное, мы могли поднять больше в этом месте. Возможно. Но бойцы остаются здесь — ждать следующих неравнодушных поисковиков. Мы уходили и мысленно прощались с каждым из них, извинялись, что смогли поднять не всех. Обычно я не делюсь личными мыслями, но мне хочется, чтобы вы это прочли.

Война не ушла. Она существует не только на страницах книг, она продолжается в гильзах под ногами в Волгограде, она видна в прекративших существование деревнях подо Ржевом, она в многочисленных выемках земли — окопах под Севастополем. И это только те места, где мне удалось побывать со своим поисковым отрядом. И видя останки бойцов, лежащих в 5-10 метрах друг от друга, а то и в одной яме, — я понимаю, что война не закончилась. Еще десятки лет их будут поднимать из-под земли, еще десятки лет они могут не вернуться домой.

Когда в 7-8 классах мы начали подробнее изучать Великую Отечественную войну, я и не думала об этих вещах. Мне казалось, что пара страниц о войне в учебниках истории и музеи по всей стране — это все, что от войны осталось и все давно уже закончилось. Но…

Однажды поиск вошел в мою жизнь и стал важной частью всего, что я делаю. Завершилась четвертая для меня Вахта Памяти, а я все еще удивляюсь каждому найденному патрону, гранате, мине и самое страшное — это поза, в которой погиб боец. Они могли лежать и в позе эмбриона, сжавшись от боли, потому что осколок пробил грудь, и лежа на спине, смотря глазами в небо (а видел ли он его перед смертью?). А кого-то просто сбросили в одну яму, в одной такой яме может лежать больше 10 солдат. Сколько я всего увидела и сколько еще увижу…

Нужно ли говорить о ценности этого дня? Думаю, слова здесь излишни. Память о том времени будет жить, пока мы будем помнить о нем, говорить и передавать из поколения в поколение. С Днем Победы!

Алена Захарова