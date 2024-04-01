Пулеметный колпак включен в реестр объектов культурного наследия

Пулеметный железобетонный колпак, построенный в 1941-1943 годах, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов Чувашской Республики.

Расположено сооружение в Ядринском муниципальном округе, в 270 метрах от южной окраины села Ильина Гора. Вопрос о его статусе рассматривался в октябре прошлого года на заседании Научно-методического совета по культурному наследию Министерства культуры республики. Вниманию экспертов тогда было представлено «Описание колпака» — работа старшего преподавателя кафедры археологии, этнографии и региональной истории ЧГУ имени И.Н. Ульянова Михаила Федулова. Чуть раньше, в сентябре, к этой теме обратилась газета «Советская Чувашия» — «На берегу Суры обнаружен пулеметный дот».

Оба материала подробно рассказывают о том, как поисковый отряд «Искра» гимназии № 1 г. Чебоксары вышел на остатки военных сооружений Сурского оборонительного рубежа. Отмечалось также, что полевое укрепление представляет историко-культурный интерес как пока единственный обнаруженный бетонный дот того периода, фортификационное сооружение необходимо сохранить.

Бойцы отряда «Искра» удивлены — как за несколько десятилетий никто не наткнулся на этот дот. Фото Ирины Федуловой