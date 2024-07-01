Знатоки военной истории готовятся к патриотическому слету в Чувашии

Кавалеристы скачут к рубежу

Антуражный военный лагерь, тактические игры и квесты, а также грандиозную реконструкцию битвы Белорусской стратегической наступательной операции Красной Армии с кодовым названием «Багратион» анонсировал начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов. Он напомнил о скором старте Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже».

Патриотический слет пройдет с 25 по 28 июля близ деревни Байгулово Козловского муниципального округа и соберет порядка 150 участников. А 27 июля возле мемориала «Строителям безмолвных рубежей» состоится масштабное театрализованное действо, которое поведает об одной из главных операций Великой Отечественной войны. Благодаря ей в 1944 году была фактически разгромлена самая сильная на тот момент группа немецких армий «Центр».

В программе фестиваля также совместные встречи поисковиков, общение с экспертами, выставки, концерты и показательные выступления опытных реконструкторов. Как сообщает телеграм-канал «Молодежь Чувашии», ребята из славного клуба «Боевые искусства кавалерии» Ульяновской области уже готовятся к выезду в нашу республику. Отряд, созданный при местном отделении Союза казаков-воинов России и зарубежья, занимается изучением истории кавалерии и военно-прикладных видов конного спорта.

Кстати, недавно всадники со своими четвероногими товарищами вернулись с ежегодного фестиваля реконструкций «Элбэдэн» в Татарстане. Там они участвовали в утренних разъездах и дневных «битвах». Разбили свой лагерь, где рассказывали посетителям о роли советской кавалерии в Великой Отечественной войне. Продемонстрировали, как в былые времена велся бой в конном строю: как наездники атаковали пиками и шашками, стреляли с лошади на быстрых аллюрах. Уже скоро казачья конница передислоцируется в Чувашию, и мы сможем увидеть все это своими глазами.

СПРАВКА «СЧ»

Как отметили в Управлении Главы Чувашии по молодежной политике, Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже» проводится в целях пропаганды патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, привлечения внимания к истории малой Родины и вкладу народа в Победу над фашизмом.