На берегу Суры обнаружен пулеметный дот

Враг не прошел бы

Казалось, мы изучили все про строительство в 1941-1942 годах оборонительных рубежей на территории республики. Многие участки прошли ногами или на лыжах, проехали на машинах и велосипедах, проплыли на лодках, байдарках и плотах! Наверное, не осталось пожилых людей довоенного года рождения, у которых бы не спросили: «А как было?» А сколько было различных встреч, выставок, уроков мужества? Сколько ветеранов тыла все же дожили до этого счастливого момента и получили дрожащими от волнения и преклонного возраста руками медали в честь юбилея начала строительства! Пополнили музеи уникальными экспонатами и даже создали музей под открытым небом на самом рубеже. И как заключительный аккорд — величественный мемориальный комплекс на трассе М-7 в Козловском районе у поворота на Байгулово — туда, где зимой 1941-1942 гг. вгрызались в мерзлую землю строители рубежа — и стар и млад…

Мы поняли, осознали, почему своим детям и внукам рассказываем о тех пусть уже далеких, но незабываемых днях. Строительство рубежей в начале сороковых сплотило народ, люди поверили в себя. И сегодня каждое новое воспоминание о том времени воспринимается нами как бесценное. Не менее ценны и обнаруженные на сохранившихся участках рубежей предметы быта строителей — кирки, лопаты, скобы для крепления конструкций. Знали, ждали более серьезных находок. И вот главная сенсация в ходе исследования рубежей — поисковым отрядом «Искра» гимназии № 1 г. Чебоксары на правом берегу Суры обнаружен дот!

Эта находка была неожиданной, хотя и не была случайной. Еще четыре года назад учитель истории гимназии № 1 г. Чебоксары Ирина Анатольевна Федулова вместе со своими семиклассниками, объединившимися в поисковый отряд «Искра», занялась выявлением сохранившихся фрагментов Сурского оборонительного рубежа.

Проект Федуловой «По местам оборонительного рубежа Чувашии» не остался незамеченным — получил поддержку в виде гранта Главы Чувашской Республики. Такая помощь оказалось очень кстати — выезды на различные участки рубежа требовали и затрат на неблизкую дорогу.

«Проводился опрос местного населения, участников строительства, но главное — удалось выявить, что сохранность древо-земляных сооружений позволяет определить их месторасположение и картографировать. Несмотря на многочисленные упоминания в литературе о железобетонных укреплениях, выявить их на местности поначалу не удалось», — вспоминает те дни Ирина Анатольевна.

Но мечта оставалась. Поэтому были пройдены и скрупулезно исследованы десятки километров рубежа, ребята научились по малейшим признакам на местности определять вчерашние окопы, блиндажи, дзоты. Удача улыбнулась лишь весной этого года перед самым Днем Победы — недалеко от села Ильина Гора отрядом был обнаружен железобетонный пулеметный колпак! Это было совершенно неожиданно, так как, по словам Ирины Анатольевны, «окрестности села неоднократно осматривались в ходе полевых работ, но данный участок не привлекал к себе внимание. Вдоль береговой линии выявлены также остатки одиночных окопов, ДЗОТов, траншей и противотанковых рвов».

Вот как оценивает она найденный артефакт: «Следует отметить, что колпак расположен на краю большой ямы, диаметром 3,5 м и глубиной более 1,5 м. На дне ямы имеется квадратная конструкция из металлического уголка, под которой прослеживаются следы деревянной обкладки хода. То, что яма и колпак являются единым сооружением, не вызывает сомнений — яма расположена в тыльной стороне колпака, создавая подземную часть оборонительного сооружения».

Следует отметить, что почти во всех экспедициях и выездах отряда участвует и муж Ирины Анатольевны Михаил Федулов, известный в республике археолог. Его профессиональный подход к измерениям, к описаниям сохранившихся фрагментов Сурского оборонительного рубежа, обнаруженных артефактов придает выездам отряда на исследование рубежа научный характер. Ребята осознают, что участвуют в очень серьезном деле по восстановлению исторических событий.

Исследование оборонительного рубежа для Ирины и Михаила Федуловых не просто праздный интерес, но и в немалой степени выполнение семейного долга — прадед Михаила Федулов Иван Алексеевич с 23 октября 1941 года (еще до начала строительства рубежа!) по 28 февраля 1942 года (до полного завершения строительства и сдачи его комиссии) работал в должности начальника производственно-технической части и главного инженера шумерлинского участка № 1 военно-полевого строительства № 2 12-го Армейского Управления оборонных работ Наркомата обороны СССР. И работал очень результативно — документ о его премировании на сумму в 500 рублей до сих пор хранится в Шумерлинском краеведческом музее.

Михаилу удалось уточнить, что на участке работы его прадеда за короткий промежуток времени были оборудованы 39 дзотов и дотов, 32 землянки, 27 км эскарпа вдоль берега Суры, 3 км противотанковых рвов, 4 наблюдательных пункта и другие сооружения.

Вот эти доты и искали бойцы поискового отряда «Искра». Было известно, что на промышленных предприятиях республики было изготовлено несколько десятков железобетонных пулеметных колпаков и установлено на Сурском оборонительном рубеже. В 1943 г., когда надобность в рубеже отпала, они были вывезены на хранение в Чебоксары, частично переданы колхозам. Колпаки имели форму закрытого с одной стороны цилиндра, их можно была закатить по деревянным настилам на любой транспорт, в том числе и на телегу или сани (вес колпака около 1700 кг, свежая телега могла и выдержать). Но в заболоченных местах железобетонные колпаки могли сохраниться и до наших дней. Так и оказалось.

Конечно же, находка стала большим событием не только для Ирины и Михаила Федуловых, но и для бойцов отряда «Искра» — уже учащихся 10 класса. Они коротко поделились своими впечатлениями.

Яна: «Впечатляет, что этому артефакту уже более 80 лет, но он хорошо сохранился и, возможно, даже не нуждается в капитальной реставрации. Это хороший экспонат для музея или уличной экспозиции в качестве памятного знака. Это примерно 1700 кг. Удивительно, как в военные годы такие сооружения доставляли на оборонительные рубежи без спецтехники??! Хотим и дальше продолжить подобные полевые экспедиции и проводить исследования».

Дарья: «Было крайне любопытно буквально прикоснуться к истории. Мы провели осмотр, измерили объект, очистили и, самое увлекательное, что этим мы занимались всем коллективом, как одна дружная команда. Это очень красивое место!»

Анастасия: «Мы поучаствовали в раскопках сооружения времен Великой Отечественной войны — пулеметного колпака. Эта поездка позволила мне частично прикоснуться к истории нашей страны, погрузиться в атмосферу военного времени, а также пробудить чувство гордости за героев Отечества».

Мария: «Эта поездка позволила мне и моему классу побольше узнать о тех сложных, суровых временах Великой Отечественной войны. Мы были рады посетить такую достопримечательность, узнать что-то новое, а главное, помочь в сохранении культурного наследия Чувашской Республики».

Наверное, именно это — изучение оборонительных рубежей, прикосновение к ним, сохранение памяти о трудовом подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода для будущих поколений сегодня — одна из главных задач по патриотическому воспитанию молодежи.

У отряда взрослый, вполне государственный подход к найденной находке. «Надеемся, что этот объект будет включен в список объектов культурного наследия Чувашской Республики, что будет способствовать популяризации знаний о Великой Отечественной войне и героическом труде жителей Чувашии в ее годы, — уверена Ирина Анатольевна. — Необходимые документы были отправлены в Министерство культуры Чувашской Республики, и дальнейшая судьба колпака будет зависеть от решения государственного органа».

Верим в это и мы.

Кстати, именно сегодня эти вопросы будут обсуждаться на заседании Совета Республиканского центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, в повестке которого и рассмотрение вопроса о работе поисковых отрядов республики.