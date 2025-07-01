От земных дорог до космических высот

Лето — оптимальная пора для ремонта и строительства. По всей Чувашии активно кипит работа — не исключение и Мариинско-Посадский округ. Во вторник, 22 июля, муниципалитет посетил Глава республики Олег Николаев. Он проинспектировал сразу три объекта.

Появится музей будущего

Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева в селе Шоршелы ежегодно привлекает внимание большого числа туристов, прибывающих в Чувашию из разных уголков страны. Также здесь регулярно проводятся экскурсии для ребят из детских садов и школ республики.

С весны текущего года на территории стартовала масштабная реконструкция, которая предусматривает строительство нового здания Музея космонавтики. Напомним, тема крупных преобразований в мемориальном комплексе обсуждалась на личной встрече Олега Николаева с Президентом Владимиром Путиным в феврале. Глава государства одобрил инициативу и обещал поддержку.

Цифра 86 тысяч детей из 26 регионов России посетили музей в прошлом году

«Сегодня специально приехал для того, чтобы зафиксировать начало строительства нового здания Музея космонавтики, который организовал, будучи еще совсем молодым космонавтом, наш легендарный земляк Андриян Николаев, — подчеркнул Глава Чувашии. — После реконструкции это будет не просто музей, а межрегиональный образовательный центр, который даст возможность детям не просто знакомиться с историей космонавтики, а обучаться, творить, развиваться».

В перспективе в Шоршелах будет создан научно-образовательный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров, в котором расположатся современный планетарий диаметром десять метров на 50 посадочных мест с полнокупольной проекционной системой для показа фильмов и шоу, астрономическая обсерватория в сферическом куполе диаметром свыше пяти метров, которую укомплектуют телескопом с сильным приближением. Также для приема больших туристических групп построят просторные выставочные залы и кафе.

Также руководитель республики рассказал, что обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой идею создания сообщества музеев космонавтики, что позволит организовать сетевой образовательный процесс, объединяющий музеи посредством различных онлайн-форматов, виртуальных туров.

На данный момент работы с привлечением федеральных средств идут в соответствии с графиком. Уже полностью демонтировано старое здание музея, продолжается выемка грунта под котлован. Кроме того, строители производят заливку бетонной плиты фундамента и монтаж башенного крана для возведения стен и кровли. Также потребовалось перенести прежний газопровод, проходивший через площадку, и проложить новый.

К сведению Финансирование ремонта дороги в Сутчево осуществляется за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики и местного бюджета Мариинско-Посадского муниципального округа.

Глава Чувашии ознакомился с ходом работ и пожелал не сбавлять темпов. Реконструкцию планируется завершить в 2027 году.

Несмотря на стройку, мемориальный комплекс продолжает работать. Как сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, гостям доступны сад-парк имени Андрияна Николаева, часовня-усыпальница, где покоится космонавт, а также дом-музей семьи Николаевых, в котором прошло детство дважды Героя Советского Союза.

Благодаря слаженной работе правительства и поддержке Олега Николаева также открыты двери Музея космонавтики — экспозиция временно расположилась в соседнем здании Чувашпотребсоюза.

По словам директора мемориального комплекса Александра Тукмакова, посетители приходят в музей с огромным удовольствием, вдохновляются историями покорителей космоса. Кстати, после возобновления работы посмотреть на реликвии приезжали туристы из Перми, Сургута и даже Беларуси. Заведующий научным отделом Михаил Семенов признался, что экспозиция музея претерпела некоторые изменения: «Мы дополнили ее новыми материалами из наших фондов — фотографиями полетов Николая Бударина, Мусы Манарова. Также нашли место для спускаемого аппарата, на котором в 2003 году Николай Бударин вернулся на Землю. Раньше он у нас стоял под открытым небом, теперь хранится в помещении, где укрыт от разных природных факторов».

По качественному асфальту

Жителей деревни Сутчево давно беспокоило состояние дороги, которая ведет к школе, где обучаются 150 детей, в том числе из близлежащих деревень Юрьевка, Ящерино, Большое и Малое Маклашкино и даже Мариинского Посада.

Сейчас здесь идет капитальный ремонт, участок длиною в 750 метров уже покрыт выравнивающим слоем асфальта. Также земляное основание дороги укреплено щебеночным слоем. Установлены новые бордюры со специальными «улыбками» — занижениями на въездах в прилегающие дома. Оборудовано наружное освещение для повышения безопасности движения, комфорта водителей и пешеходов. В ближайшее время появятся удобные тротуары, дорожные знаки, рабочие нанесут свежую разметку и озеленят территорию.

Глава Чувашии проинспектировал объект, где работы идут с опережением графика. Со слов подрядчика, новая дорога будет завершена до начала нового учебного года.

Олег Николаев также пообщался с местными жителями, внимательно выслушал каждого. Люди поблагодарили его за внимание к проблемам Мариинско-Посадского округа, за то, что здесь многое строится и ремонтируется.

«Для меня все города и территории Чувашии любимые, — признался руководитель республики. — Мы вместе смогли запустить процесс развития экономики, стали улучшать условия для жизни людей и их самореализации. Здесь стало комфортнее жить, заниматься бизнесом, пополнять бюджет. А за счет этих дополнительных средств мы сможем сделать еще больше».

Местные жители рады положительным переменам. В частности, Людмила Ерикова в беседе с корреспондентом «СЧ» поведала, что здесь никогда не было нормальной дороги. А теперь уже можно гулять по вечерам и даже заниматься скандинавской ходьбой.

«У нас есть все для спокойной и хорошей жизни — магазины, школа для детей, социальные учреждения, да и Волга рядом», — поделилась она, отметив, что поддержка со стороны властей придает силу и вдохновение.

Школа будет в срок

В ходе рабочего визита Глава Чувашии посетил среднюю школу в деревне Эльбарусово, где тоже идет капитальный ремонт. До его начала здесь обучались 130 детей из восьми населенных пунктов.

По информации подрядчика, к концу июля выполнено около 45% от общего объема запланированных ремонтных работ. Сейчас идут установка окон на первом и втором этажах, выравнивание стен, электромонтажные работы, обустройство входных групп, а также ремонт фасада и кровли.

Особенностью капремонта стала необходимость корректировки изначального проекта — в крыле начальных классов дополнительно создадут современную дошкольную группу с теплыми полами и прачечной. Надежность и долговечность фасада обеспечат благодаря обшивке легким вентилируемым покрытием. А кровлю планируют усилить из-за выявленных конструктивных недостатков.

Впрочем, представитель подрядчика сообщил, что корректировка проекта не повлияла на выполнение установленного графика, риска срывов сроков нет — по плану капитальный ремонт должен быть завершен до 1 ноября 2025 года.

По словам Олега Николаева, современное образовательное пространство даст возможность детям получать качественное образование, развиваясь по всем направлениям. В школе появятся новые учебные классы и лаборатории, а на следующий год запланировано благоустройство территории и создание спортивной инфраструктуры.

«Наша задача — поэтапно модернизировать учреждения образования в каждом муниципальном округе. Уже в этом году запустим дополнительные занятия по отдельным предметам с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому даже маленькие школы смогут повышать конкурентоспособность своих учеников до уровня городских», — добавил Олег Николаев.

Кстати Учебное заведение в Эльбарусово включено в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Всего в этом году по данной программе в Чувашии капитально отремонтируют десять школ. Еще в трех капремонт будет выполнен за счет средств регионального бюджета. В общей сложности за пять лет в республике отремонтировано 111 школ.

Многие выпускники Эльбарусовской школы поступают в ведущие вузы Чувашии, Татарстана, Москвы, а также других регионов России. Реализовать интеллектуальный потенциал им помогают педагоги. В частности, Любовь Доброва — учитель русского языка и литературы с более чем 40-летним стажем. Как минимум три поколения местных жителей узнавали основы родного языка благодаря ее урокам. Любовь Павловна продолжает трудиться и с нетерпением ждет открытия школы после капитального ремонта. Она уверена, что обновленная материально-техническая база поможет ученикам развиваться в разных направлениях. Также педагог рассказала, что ученики вместе с родителями занимаются и волонтерской деятельностью — плетут маскировочные сети и нашлемники, собирают и отправляют гуманитарную помощь. Кроме того, выпускники учреждения, участвующие в специальной военной операции, приезжают в родную школу и проводят уроки мужества.

Любовь Доброва приехала с мужем в Эльбарусово полвека назад и совсем не жалеет, что большую часть жизни прожила в деревне: «Любимая работа рядом, магазинов много, есть сельский Дом культуры, библиотека, что еще нужно для спокойной жизни?»