Волонтерам из Чувашии вручили медали

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Волонтерам Батыревского округа вручили медали «За содействие специальной военной операции», сообщил глава муниципалитета Рудольф Селиванов в своем телеграм-канале. В торжественной церемонии награждения участвовал помощник Главы Чувашии Олега Николаева Руслан Валиуллин.

Местные активисты организуют сборы и доставки гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, внося значимый вклад в будущую победу на поле боя. Рудольф Селиванов выразил им благодарность за поддержку, которая оказывается землякам на фронте.

Опубликовано: 22 июля 2025 г.


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