Волонтерам из Чувашии вручили медали

Волонтерам Батыревского округа вручили медали «За содействие специальной военной операции», сообщил глава муниципалитета Рудольф Селиванов в своем телеграм-канале. В торжественной церемонии награждения участвовал помощник Главы Чувашии Олега Николаева Руслан Валиуллин.

Местные активисты организуют сборы и доставки гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, внося значимый вклад в будущую победу на поле боя. Рудольф Селиванов выразил им благодарность за поддержку, которая оказывается землякам на фронте.