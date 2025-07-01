50-летний чебоксарец решил стать инвестором и лишился 3 млн рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мужчина стал жертвой аферистов, предложивших ему «выгодное инвестирование» на бирже. В течение полутора месяцев он переводил деньги по указаниям лжеменеджеров, «вложив» в итоге 3 миллиона 150 тысяч рублей.

18 июля обеспокоенные родственники потерпевшего обратились в полицию, сообщив, что он берет кредиты для перевода средств мошенникам. Сотрудники ППС нашли его и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, в начале июня неизвестная девушка убедила его установить инвестиционное приложение. После перевода крупной суммы счет внезапно «заблокировали», потребовав дополнительных взносов для разблокировки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. МВД Чувашии предупреждает граждан о рисках подобных схем и напоминает, что средства, полученные преступниками, могут использоваться в противоправных целях, таких как оказание финансовой помощи иностранному государству либо иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Опубликовано: 21 июля 2025 г.


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