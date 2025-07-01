Сбер предупреждает: мошенники стали в 16 раз чаще звонить россиянам с поддельных иностранных номеров

Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности благодаря сообщениям клиентов в сервисе «Сообщи о мошеннике» в приложении СберБанк Онлайн
В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. Сбер зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян, которые делятся с банком информацией о мошеннических звонках через сервис «Сообщи о мошеннике» в разделе «Безопасность» в приложении Сбербанк Онлайн. Сбер использует эти данные для усиления защиты клиентов.
Злоумышленники уже много лет осуществляют подобные звонки благодаря облачным (виртуальным) АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер. В основном используются номера европейских стран. Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных SIM-карт. Звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбера:
«Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой. Система антифрода Сбера успешно выявляет попытки дозвониться клиентам с таких номеров, а операции берутся под усиленный контроль, благодаря чему хищений удаётся полностью избегать. Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера ― просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнёров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества».