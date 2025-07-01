Сбер предупреждает: мошенники стали в 16 раз чаще звонить россиянам с поддельных иностранных номеров

Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности благодаря сообщениям клиентов в сервисе «Сообщи о мошеннике» в приложении СберБанк Онлайн

В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. Сбер зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян, которые делятся с банком информацией о мошеннических звонках через сервис «Сообщи о мошеннике» в разделе «Безопасность» в приложении Сбербанк Онлайн. Сбер использует эти данные для усиления защиты клиентов.

Злоумышленники уже много лет осуществляют подобные звонки благодаря облачным (виртуальным) АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер. В основном используются номера европейских стран. Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных SIM-карт. Звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.