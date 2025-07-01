Докторов из Чувашии оценили в масштабах страны

Сразу семь врачей из Чувашии вошли в число лучших специалистов по итогам Всероссийского конкурса Минздрава РФ.

Первое место в номинации «Лучший терапевт» заняла министр здравоохранения республики Лариса Тарасова, буквально на днях назначенная на этот пост. Ранее она возглавляла гастроэнтерологическое отделение Республиканской клинической больницы, заведовала кафедрой факультетской терапии в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, работала ректором Института усовершенствования врачей, заместителем главного врача Окружной больницы в Сургуте. Под ее руководством создана сеть амбулаторных кабинетов гастроэнтерологов, внедрены современные подходы к организации лечебного процесса и реализованы другие важные для отрасли и жителей Чувашии проекты.

Лучшим хирургом признан Валентин Ворончихин, заведующий профильным отделением Республиканской клинической больницы. Под его началом и при его участии в республике внедрены современные технологии, включая трансплантационные в резекционной хирургии печени. В отделении, которым он руководит, ежегодно растет количество операций в рамках высокотехнологичной медпомощи (в 2021 году — 67, в 2024-м — 178). С 2008 года является доцентом, заведующим кафедрой хирургии в Республиканском институте усовершенствования врачей, стал наставником не одного десятка хирургов, которые сейчас работают в Чувашии и других регионах.

Второе место в своей профессиональной номинации занял заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Республиканской детской клинической больницы Дмитрий Лукоянов. «Серебряные лавры» и у врача-стоматолога Любови Гавриловой из Новочебоксарской городской стоматологической поликлиники.

У Юрия Лемаева — третье место среди травматологов-ортопедов. Он работает в ЦРБ Алатырского округа. Педиатр по образованию прошел дополнительное обучение, работал детским хирургом, а затем занял пост заведующего отделением травматологии и ортопедии. В первом полугодии этого года стал лучшим врачом хирургического профиля в Чувашии. Среди его знаков отличия — награда «Народное признание» и звание почетного гражданина города Алатыря.

Специальную премию за подвижничество в медицине получили главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Светлана Орлова и ее заместитель по хирургической помощи Сергей Алексеев.

«Поздравляю всю команду с успехом! Гордимся каждым, кто своим трудом делает здравоохранение Чувашии сильнее. Желаю нашим врачам новых достижений и благодарных пациентов», — отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.