Нарушителям — штраф, лесу — защита

Минувшие выходные в Чувашии выдались по-настоящему жаркими. В связи с повышенной угрозой лесных пожаров инспекторы КУ «Лесная охрана» работали в усиленном режиме. Всего на патрулирование вышли 17 групп, чтобы предотвратить возможные возгорания.

В целом культура поведения на природе у жителей республики, надо отметить, растет. Однако, несмотря на предупреждения, без нарушителей не обошлось. Один из отдыхающих решил развести костер в лесу, за что был составлен протокол по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, и теперь ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

С остальными гражданами, проводившими время на природе, инспекторы провели разъяснительные беседы. Им напомнили о строгом запрете на разведение костров, использование мангалов и других действий, которые могут привести к пожару.

ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,

министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: «В жаркую и засушливую погоду пожар может возникнуть от любой искры. Стремительно разрастающееся пламя наносит губительный урон не только окружающей среде, но и человеку. Поэтому призываю граждан не становиться потенциальной угрозой для природы и соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Давайте же защищать и сохранять нашу природу вместе».

Ольга Иванова