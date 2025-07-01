Вода в ладонях у природы

Есть в Чувашии такая речка — Була. Она протекает по Чувашии и впадает в Свиягу уже на территории Татарстана. Вдоль нее теперь проявился новый экологический маршрут.

В поселке Ульяновка Батыревского округа в рамках II Республиканского экофестиваля его открыл министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов вместе с главой муниципалитета Рудольфом Селивановым. Новая природная трасса под названием «Истоки реки Була — Пăла пуçламăшě» позволит и местным жителям, и гостям увидеть прекрасные пейзажи, больше узнать о местной флоре и фауне и научиться ценить все это.

Сегодня в республике насчитывается более трех тысяч водоемов. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева уделяется особое значение их сохранению. Практически у каждого — своя уникальная история. К одним ездят отдыхать, к другим совершают паломничества. Есть свои уголки у любителей рыбалки и «места силы», где можно помедитировать и обрести спокойствие.

«Водоемы — это не только природные объекты, а важная часть культурного и духовного наследия региона», — считает министр Эмир Бедертдинов. В деревне Бахтигильдино на базе Балабаш-Баишевской СОШ участники экофестиваля — представители Минприроды Чувашии, ученые, экологи, педагоги и общественники обсудили проблемы малых рек в муниципальных округах. Заодно подвели и первые итоги проекта «Родники Чувашии», который стартовал в прошлом году по инициативе Главы региона Олега Николаева. «За год мы сделали много, — отметил Эмир Бедертдинов. — Один из примеров — это исток реки Булы, который был благоустроен при поддержке главы Батыревского округа Рудольфа Селиванова. Но наша задача на сегодня — выявить проблемы наших водоемов, находить и благоустраивать родники».

Так, для сохранения реки Булы нужна качественная работа очистных сооружений. Это требует их модернизации, регулярного техобслуживания и строгого контроля за соблюдением экологических норм. Сейчас ведется реконструкция канализационных «фильтров» по улице Дружбы в селе Батырево, подразумевающая демонтаж старого оборудования и возведение новых инженерных систем. Объект планируется к сдаче уже в ноябре этого года.

Жители села Балабаш-Баишево, как и другие батыревцы, тоже выросли на реке Буле, изучению и сохранению истоков которой был посвящен II Республиканский экофестиваль. «Именно в наших силах сделать так, чтобы река оставалась чистой и здоровой для будущих поколений, продолжала радовать нас своей красотой и чистотой», — обратился к ним Эмир Бедертдинов. И поздравил своих земляков с юбилейной датой — 400-летием села. Министр вручил начальнику местного территориального отдела поздравительный адрес от имени Председателя Кабинета министров республики Сергея Артамонова.