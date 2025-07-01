Ведущие атлеты страны вновь собрались в Чебоксарах

«Чебоксары — это удовольствие!»

На стадионе «Олимпийский» состоялся традиционный «Мемориал А.В. Игнатьева». Старты посвящены первому обладателю олимпийской медали из Чувашии Ардалиону Игнатьеву: в 1956 году он осчастливил республику «бронзой» Олимпиады в Мельбурне.

Среди участников мемориала периодически бывают и отечественные звезды международного уровня. Сейчас столицу Чувашии посетил чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. В Чебоксарах для него был первый забег после полученной недавно травмы, а потому волнение на старте зашкаливало, в чем он признался автору этих строк после финиша.

Эти переживания, однако, не помешали Шубенкову финишировать первым — причем с солидным отрывом от преследователей. Самым близким из них, завоевавшим серебряную медаль, оказался выступающий за Чувашию Ярослав Яковлев.

Шубенков признается, что и город, и арена для него — знаковые локации.

«Хороший стадион, популярное место, много здесь сейчас соревнований проводится, чемпионаты России. Ну а для меня самые яркие воспоминания — это, конечно, командный чемпионат Европы 2015 года. Уже десять лет прошло, а все как будто вчера. Ну и другие соревнования здесь на крутом уровне проводятся, поэтому Чебоксары — это удовольствие, да!» — признался Шубенков корреспонденту «Советской Чувашии», особо отметив наличие в нашей республике соответствующей инфраструктуры, чему могут позавидовать многие регионы.

Спортсменам Чувашии в этот день удалось завоевать несколько медалей, в том числе наград высшего достоинства. Отдельное внимание было приковано к женскому забегу на 1500 метров, а особенно — к сестрам Анастасии и Анне Красильниковым. Анастасия в этом сезоне неоднократно забиралась на пьедестал почета, устанавливала юниорский рекорд России.

В беге на 1500 м Анастасия была близка к победе, однако на финише ей совсем немного не хватило, чтобы опередить соперницу из Санкт-Петербурга Любовь Дубровскую. В результате наша легкоатлетка заняла второе место, ее сестра Анна — четвертое.

«У нас такое дружеское соперничество между собой, мы с самого детства вместе соревнуемся. Когда мы приехали тренироваться в Чувашию, нас раскидали по разным дистанциям, чтобы избежать такого столкновения двух сестер. Но когда мы с Аней все же бежим вместе, я всегда ее поддерживаю и радуюсь за нее, даже если проигрываю. Ее победы — это и мои личные победы», — сказала Анастасия.

Я поинтересовался у нее, каково это — выступать на ставшей родной арене, вспомнив свой разговор со знаменитым фигуристом Алексеем Ягудиным: тот говорил, что ему проще было выступать за рубежом, поскольку там он испытывал меньший груз ответственности.

«Обожаю очень выступать дома, потому что на твои старты приходят знакомые, друзья тренера, мои друзья, и вот эта поддержка больше заряжает. У меня нет какого-то такого волнения», — говорит Анастасия.

Со многими нашими легкоатлетами мы уже пересекались, в том числе на «Мемориале А.В. Игнатьева». Сейчас поздравили с медалью проходящего мимо Рудольфа Прокопюка. Герой ранее опубликованного в «Советской Чувашии» интервью завоевал бронзовую медаль в беге на 800 м.

Вскоре нас поприветствовала чемпионка России в беге на 200 м Виктория Максимова. Но в этот раз она осталась за чертой призеров. Представляет Максимова, кстати, уже не Чувашию, а Нижегородскую область.

С третьей ступени пьедестала нам тем временем кивает Сергей Морозов. Со скромным — 2,00 метра — результатом он попал в тройку лучших в прыжках в высоту. Будем честны: участвуй в мемориале лидеры сборной России Даниил Лысенко и Илья Иванюк, стать призером с таким результатом было бы архисложно.

В любом случае будем надеяться, что наши легкоатлеты рано или поздно получат возможность выступить на крупнейших международных стартах. Аналогичное пожелание выразила и дочь Ардалиона Игнатьева Ирина Самушкова.

«Мне очень приятно, что соревнования в память о моем отце стали традиционными, у нас есть возможность увидеть выступления лучших атлетов нашей страны на этом стадионе. Ардалион Игнатьев не просто бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы — кроме него из нашей страны лишь Виктору Маркину в 1980 году удалось завоевать олимпийскую награду в беге на 400 метров. Очень бы хотелось, чтобы в будущем спортсмены имели возможность выступать на международных соревнованиях, показывать такие же результаты», — сказала Самушкова, приветствуя участников мемориала.

АЛИНА ИВАНОВА,

чемпионка мира в беге, участница Олимпийских игр: «Всех спортсменов, которые приехали к нам на этот мемориал, хочу поблагодарить. Всех организаторов, что проводят эти соревнования. Пока будут проводиться эти мероприятия, память об Ардалионе Игнатьеве будет жива».

Для некоторых участников мемориала старты в Чебоксарах стали этапом подготовки и к «Кубку сильнейших спортсменов» в белорусском Бресте. Вскоре Анастасия Красильникова завоевала здесь серебряную медаль в беге на 3000 метров с препятствиями.