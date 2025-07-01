В дни Чебоксарского экономического форума в Чувашии транзакционная активность выросла

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщают аналитики Сбера. Так, в дни проведения Чебоксарского экономического форума 26 и 27 июня в торгово-сервисных точках Сбера на территории региона было проведено 940 тысяч транзакций на общую сумму более 325 млн рублей. По данным банка эта сумма превышает среднедневное значение трат на 28,2 млн рублей. Среднее количество операций в торгово-сервисных точках выросло на 55 тысяч единиц.

При этом существенный рост транзакционной активности произошел в сегменте «Кафе и рестораны»: в чебоксарском общепите в дни форума совершили более 360 тысяч транзакций на общую сумму почти 140 млн рублей.

Анастасия Трутнева,

управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Экономический форум в Чебоксарах ежегодно привлекает внимание гостей из других регионов и стран, что способствует увеличению объемов торговли и деловой активности в регионе. Данные наших аналитиков подтверждают стабильный рост транзакционной активности — средний оборот в торгово-сервисных точках с терминалами Сбера вырос на 9,5%, а количество операций на 6,3% по сравнению со среднедневными показателями».

Чебоксарский экономический форум работает не только как площадка для диалога, но и как катализатор реальных экономических процессов, считает заместитель председателя Кабинета Министров республики Дмитрий Краснов.

«Рост транзакционной активности, особенно в сфере услуг и общепита, наглядно демонстрирует, как мероприятия стимулируют локальный бизнес. Особенно важно, что деловая активность перерастает в конкретные результаты для малого и среднего предпринимательства республики. И в нынешнем году мы видим не только увеличение оборотов, но и укрепление межрегиональных и международных связей — это важный шаг в развитии инвестиционной привлекательности Чувашии», — подчеркнул Дмитрий Краснов, вице-премьер Правительства республики.

 

Опубликовано: 8 июля 2025 г.


Читайте также:

Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам
Жители Чувашии смогут взять ипотеку в Сбербанке от 1% годовых в ЖК «Олимп»
Ответили на вопросы предпринимателей в прямом эфире
Ипотека в мкрн «Акварель» стала доступнее: приобрести квартиру можно по ставке от 1% годовых
Сбербанк: чем заняться на самоизоляции? Советы чебоксарских инстаграм-блогеров
Как перевести торговлю в интернет. Настраиваем прием платежей онлайн
Сбербанк профинансировал строительство жилого дома в микрорайоне «Радужный» и предлагает ипотеку от ...
Сбербанк в 3 раза расширил сеть устройств самообслуживания для пополнения карт ЕТК в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.