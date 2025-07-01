Герман Греф: Искусственный интеллект — вишенка на торте, но сначала торт надо испечь

Президент, Председатель Правления Сбербанка принял участие в открывающей пленарной сессии Финансового конгресса Банка России

С участием Президента, Председателя Правления Сбербанка России Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России состоялась пленарная сессия «Развитие экономики: как выйти на оптимальную траекторию роста».

Как отметил Герман Греф, торможение российской экономики очевидно по многим признакам. Оно вызвано целым рядом факторов, и высокая ключевая ставка ЦБ — только один из них. Влияние на экономику оказывают крепкий рубль, кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые статьи российского экспорта и перегретый рынок труда, когда безработица составляет всего 2,3%. Всё это большой вызов для экономики. Сочетание этих факторов приводит к тому, что российские компании откладывают инвестиции и ждут стабилизации ситуации, подчеркнул Президент Сбербанка.

За 6 месяцев 2025 года Сбер не профинансировал ни одного нового инвестиционного проекта — происходит только дофинансирование тех, что уже начаты.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. И сейчас очень важно не передержать высокие реальные ставки. Проблема даже не в величине самой ставки, а в том, что по отношению к текущей инфляции реальная ставка находится в районе 15–16%. Такую ставку можно держать в шоковой ситуации, чтобы сбить шок. Опасность возникает, когда реальная ставка держится продолжительный период. И сегодня мы находимся в моменте, когда нужно очень взвешенно, опираясь на цифры, принимать выверенные решения.

И это не только ставка — экономическая модель тоже требует новаций. Очевидно, что с таким дефицитом на рынке труда мы далеко не уйдём и во многом инфляция провоцируется именно это ситуацией. Поэтому очень важно синхронно принимать решения по всем индикаторам, которые требуют своей донастройки».

Низкая производительность труда остаётся одной из главных проблем российской экономики, считает Герман Греф. Пока этот показатель растёт только на 1% в год, что совершенно недостаточно для решения стоящих перед страной задач. Одновременно снижается число экономически активного населения. Поэтому никакого другого выбора, кроме как повышать производительность труда, сегодня нет. И технологии, в том числе искусственного интеллекта, тоже не панацея от всех проблем, ведь, к сожалению, многие российские предприятия сегодня очень далеки от внедрения этой технологии, в том числе в силу неэффективного управления и отсутствия цифровизации.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Если менеджмент обучить элементарным принципам процессного и проектного управления, можно делать сумасшедшие скачки в производительности. И я бы не уповал на какую-то одну технологию как на золотой ключик, который откроет все двери. Искусственный интеллект — это вишенка на торте. Если торта нет, то вишенку положить некуда. Торт надо испечь сначала. Нужно решить базовые проблемы менеджмента, оцифровать свои процессы. И только после этого можно использовать технологию искусственного интеллекта. Искусственный интеллект можно сравнить с электричеством. Но в розетку надо что-то подключить. И у нас должна стоять задача создания условий для того, чтобы можно было включиться в эту самую розетку искусственного интеллекта».

Президент Сбербанка отметил, что уже на среднесрочном горизонте трёх-пяти лет появится колоссальный разрыв между предприятиями, которые научатся использовать искусственный интеллект на полной мощности, и теми компаниями, которые к этому не будут готовы. Герман Греф подчеркнул, что для создания в России лучших технологических решений важна конкурентная среда. И шансы на прорыв есть у всех, в том числе у малых предприятий, которые отличаются большей гибкостью и адаптивностью.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «России не хватает вещей, которыми мы могли бы гордиться. Нам надо поднять планку и перестать мириться с тем, что мы что-то стали делать лучше, чем вчера. Давайте равняться на лучшие мировые образцы и делать лучше, чем мировые лидеры. И тогда всё у нас будет хорошо».

Пресс-служба

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