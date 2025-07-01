В 2,5 раза чаще жители Приволжья стали пользоваться выездным сервисом Сбера

Чаще всего жители заказывают доставку дебетовых и кредитных СберКарт

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На 1 июня 2025 года выездным сервисом, который позволяет получить банковскую услугу в любом удобном месте, жители регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка воспользовалось 37 тысяч раз. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Чаще всего выездным сервисом пользовались жители Татарстана — 10 тысяч обращений. Активно пользовались услугой также нижегородцы (7 тыс.) и пермяки (5,5 тыс.). Особенно заметно вырос интерес к выездному сервису в Пермском крае.

Наибольшей популярностью пользуется доставка дебетовых СберКарт, при этом её стали заказывать в 10 раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка: «Выездной сервис — это возможность для жителей получать качественные банковские услуги там, где удобно именно им. Таким образом, клиенты экономят свое время и силы, решая любые вопросы без визита в офис. Услуга абсолютно бесплатна. Мы уверены, что такая форма взаимодействия сделает нашу работу еще удобнее и ближе к потребностям наших пользователей».

Самые востребованные услуги выездного сервиса — доставка дебетовых и кредитных СберКарт, на которые приходится около 94% всех запросов. Чаще всего услугой пользуются жители Республики Татарстан (97% заявок) и Чувашской Республики (95% заявок).

В конце прошлого года выездной сервис пополнился еще одной популярной услугой — у родителей появилась возможность оформить детскую СберКарту с доставкой. С момента запуска сервиса доставкой карт для детей воспользовались более десяти тысяч клиентов. Больше всего оформляли детские карты с доставкой жители Республики Татарстан (2,1 тысячи заявок), Нижегородской области (2 тысячи заявок) и Удмуртской Республики (1,5 тысячи заявок).

Также выездной сервис предлагает целый ряд других банковских услуг, в том числе и для корпоративных клиентов, а также подключение различных нефинансовых сервисов. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или СберБизнес, на сайте Сбера, а также позвонив в контактный центр по номеру 900.