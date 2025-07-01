Находка оказалась безопасной

Подозрительный предмет, напоминающий боеприпас, обнаружили жители деревни Малые Кибечи Канашского округа во время земляных работ. Хозяева участка не стали рисковать и немедленно вызвали специалистов. На место оперативно прибыли взрывотехники и кинологи ОМОН «Сувар» Управления Росгвардии по Чувашии. Выяснилось, что это корпус 82-мм мины без хвостовика — внешне схожей с боевой, но не содержащей взрывчатого вещества. Угрозы для жизни и здоровья людей она не представляла, однако специалисты считают, что обнаружившие ее поступили совершенно правильно. В подобных случаях нужно сразу же звонить по номеру 112 или обратиться в полицию; нельзя приближаться, трогать и тем более перемещать подозрительный предмет, желательно оградить опасную зону, не подпуская людей и животных до прибытия экспертов.