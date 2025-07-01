Старое кино зазвучало по-новому

В Чебоксарах показали отреставрированный фильм о нашем земляке Василии Чапаеве.

Легендарный комдив, смело решающий военные задачи. Мудрый стратег, способный моментально выстроить в уме картину боя. Бравый солдат, не позволяющий дать в обиду свой народ и самоотверженно борющийся за его права. Наконец, верный сын родной земли, искренне радеющий за то, чтобы на ней восторжествовала справедливость… Все это про Василия Чапаева — нашего великого земляка, красноармейского военачальника и подлинного национального героя, чье имя золотыми буквами вписано в историю страны и республики. Кинокартина о нем, которая так и называется — «Чапаев», была создана на киностудии «Ленфильм» в 1934 году, спустя 90 лет ее отреставрировали. Бесплатные показы ленты прошли в минувшую субботу в кинозале «Сеспель» в рамках проекта «Душа России. Поволжье».

Фильм «Чапаев», снятый режиссерами-однофамильцами Георгием и Сергеем Васильевыми, известными под псевдонимом Братья Васильевы, взял первую премию на I Московском международном кинофестивале (1935), завоевывал призы в Париже (1937), Венеции (1946) и Лидо-дельи-Эстензи (1961) и был назван «Лучшим фильмом на иностранном языке» по версии Национального совета кинокритиков США (1935). Исполнители главных ролей, в том числе и народный артист СССР Борис Бабочкин, блистательно сыгравший Василия Ивановича, получили Сталинскую премию (1941). Однако при всех достоинствах картины ее качество оставляло желать лучшего и не позволяло в полной мере насладиться остросюжетной историей о том, как чапаевская дивизия готовилась к своему решающему сражению с отборными частями каппелевцев (солдат Белой армии), воплощенному в эффектных батальных сценах, от масштабности которых и сегодня захватывает дух.

Процесс цифровой реставрации, занявший около шести месяцев, проходил в несколько этапов. «Существенно помог исходник фильма — негатив. Немалые сложности возникли из-за того, что оригинальная пленка была очень разной по качеству. Специалистам пришлось выравнивать изображение, чтобы картина выглядела как единое произведение без стыков, заметных перепадов, щелчков и прочих механических повреждений. Многие кадры, особенно крупные планы, очищались вручную от царапин, пыли и потертостей. Для улучшения качества воспроизведения диалогов прибегли к помощи искусственного интеллекта», — поделились секретами реставрационного мастерства эксперты Госфильмофонда России на лекции «Новая жизнь старого кино: к 90-летию фильма «Чапаев», предварившей показ на Чебоксарском экономическом форуме. Большая часть времени ушла на цветокоррекцию и работу со звуком — поскольку тогда, в 1930-х годах, эпоха звукового кино только начиналась, он был крайне несовершенен, записывалось много посторонних шумов, мешающих сконцентрироваться на сути того, о чем говорят герои, и затрудняющих восприятие всего происходящего на экране.

Теперь мы не просто получили огромное удовольствие от просмотра и всецело прониклись силой духа бойцов Красной армии, но и смогли подробно разглядеть каждую деталь киноленты, полностью избавленной от визуальных и аудиальных дефектов. Василий Чапаев и его порученец Петр Исаев (Петька), Анка-пулеметчица, чей образ был специально придуман для фильма, и комиссар Дмитрий Фурманов (именно его повесть легла в основу киносценария), полковник «белых» Михаил Бороздин и другие персонажи словно родились заново на радость киноведам и зрителям.

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Говорят, что изначально Борис Бабочкин пробовался на роль Петра Исаева, или Петьки, как его прозвали в народе. Но режиссеры сказали, что актер — лидер и должен играть только командира. «Я не обладаю достоинствами Василия Чапаева. Более того, у меня нет с ним ничего общего ни во внешности, ни в характере. Но я постарался понять его изнутри», — признавался Борис Андреевич в одном из интервью.