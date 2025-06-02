Предприниматели до 35 лет предпочитают вести бизнес в области образования, организации досуга, культуры, спорта и развлечений

Накануне Дня молодёжи Сбер и СберАналитика назвали регионы с наибольшим числом молодых предпринимателей.

Бизнесмены в возрасте до 35 лет продолжают занимать значительную долю в структуре активных индивидуальных предпринимателей (ИП) в России. Наиболее популярные отрасли для ведения бизнеса у российской молодёжи — образование, организация досуга, культура, спорт и развлечения. В этих сферах 26% индивидуальных предпринимателей — моложе 35 лет, подсчитали эксперты СберАналитики. Следующие по популярности — информационные услуги и связь (23%), гостиничный бизнес и общественное питание (21%), торговля и ремонт автотранспорта (18%).

Самую высокую долю молодых ИП аналитики зафиксировали на Северном Кавказе и в Сибири. Так, в Чечне этот показатель достигает 38%, в Ингушетии и Тыве — 32%, в Дагестане — 31%. Следом идут Москва (28%), Татарстан и Северная Осетия — Алания (по 27%), Санкт-Петербург (26%). Среди молодых владельцев активных ИП преобладают мужчины (57%).

Исследование также выявило высокую цифровую грамотность молодёжи. Опрос показал, что 94% ИП до 35 лет используют цифровые инструменты для продвижения бизнеса, а 58% применяют искусственный интеллект для создания рекламы. Эти тенденции подтверждают аналитики СберМаркетинга. По их данным, несмотря на цифровизацию, 83% предпринимателей продолжают использовать офлайн-инструменты – например, участие в мероприятиях, раздачу флаеров или наружную рекламу. В то же время, 74% респондентов готовы тратить час и более в неделю на изучение новых digital-инструментов.

Специалисты СберМаркетинга выявили и самые популярные темы для обучения: эффективные каналы рекламы (49%), креативные кейсы (33%) и опыт крупного бизнеса (33%).

Исследование СберАналитики подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за период январь-май 2025 года с помощью панели «Мониторинг экономики регионов».

Исследования СберАналитики базируются на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц, а также данных из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.