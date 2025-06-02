Мастера творили на глазах у зрителей

«Сила традиций — в нашей Победе!» — под таким девизом прошел в этом году Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край», собравший в столице Чувашии 45 мастеров из 17 регионов страны.

Вышивка, резьба по дереву, глиняная игрушка, войлоковаляние, кружевоплетение, лоскутное шитье, бисероплетение, роспись по дереву… Всего 12 номинаций. Конкурсанты творили прямо на глазах у зрителей — в сквере около Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова.

Здесь плели кружева и лепили из глины целые композиции, изготавливали посуду на гончарном круге, вырезали из дерева разнообразную кухонную утварь. Мое внимание привлекла мастер, которая создавала картины из шерсти.

— Я занимаюсь ремеслом уже более пяти лет, хотя нигде этому не училась. Как-то само собой стало получаться, — рассказала Фавзия Юсупова, библиотекарь из деревни Утягулово Зианчуринского района Республики Башкортостан.

Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства проходил в Чебоксарах в 23-й раз, но я впервые побывал на этом мероприятии. И, признаюсь, сделал для себя много открытий в удивительном мире народного творчества. Ушел с площадки конкурса с твердым намерением вернуться сюда на следующий день, чтобы поучаствовать в мастер-классах.

Дмитрий Фролов

Фото vk.com/mincult21

Между тем

Гран-при XXIII Всероссийского конкурса «Русь мастеровая. Ремесленный край» завоевала вышивальщица из Чувашии Роза Степанова за работу «Символ нерушимого семейного союза, народной сплоченности и мира».

За основу конкурсного произведения мастер взяла женское наспинное украшение, которое представлено в экспозиции Чувашского национального музея.

Победителем в номинации «Глиняная игрушка» стала Оксана Гречкина (Астраханская область), в номинации «Гончарство» — Светлана Чистякова (Нижегородская область), в номинации «Лоскутное шитье» — Валентина Манюк (Омская область), в номинации «Вышивка» — Вероника Филиппова (Чувашская Республика), в номинации «Художественная обработка растительных материалов» — Петр Максимов (Чувашская Республика), в номинации «Художественный войлок» — Айжана Какпакова (Республика Алтай), в номинации «Роспись по дереву» — Антонина Виноградова (Владимирская область).

Специальным дипломом «За сохранение традиций» отмечена Любовь Ляпина (Ивановская область), «Самый юный мастер» — Анастасия Лапшина (Нижегородская область), «За оригинальный замысел и высокий уровень мастерства» — Павел Ивашкин (Владимирская область).

«Мастера показали интересные качественные работы, — прокомментировала итоги конкурса председатель жюри, ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Елена Мадлевская (Санкт-Петербург). — Особенно хочу отметить участников из Якутии, которые привезли совершенно потрясающие вещи, но, к сожалению, не на конкурс. Очень сильные мастера по резьбе по дереву, но всего два человека — это не позволило выделить отдельную номинацию и определить победителя. Приятно было видеть усердие участников конкурса. Все понимали, что они приехали трудиться».