Сбербанк и ИД «Грани» будут совместно работать над повышением финансовой грамотности в Новочебоксарске

Чувашское отделение Сбербанка и Издательский дом «Грани» подписали на Чебоксарском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является объединение усилий по сотрудничеству в области формирования финансовой культуры, финансово грамотного поведения и повышения финансовой грамотности жителей.

Документ подразумевает привлечение экспертов Сбербанка к просветительским кампаниям, проводимым под эгидой Издательского дома «Грани» в Новочебоксарске, включая ежегодные недели финансовой грамотности. Среди активностей запланировано проведение лекций, мастер-классов, игр по формированию финансовой культуры и другие.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Финансовое просвещение является важным направлением как для региона, так и для Сбербанка. Оно играет ключевую роль в обеспечении стабильного экономического развития и повышения качества жизни всех жителей. Повышение уровня финансовых знаний способствует принятию взвешенных решений, правильному планированию будущего и рациональному использованию имеющихся ресурсов. Образовательные программы помогают научиться защищать свои финансы, в том числе в цифровом мире, а также снижать риски потерь и приумножать капитал. Подписанное соглашение позволит снизить уровень мошеннических действий в отношении жителей второго по величине города Чувашии». Наталия Колыванова, генеральный директор – главный редактор АО «Издательский дом «Грани»: «Уверена, что объединение опыта и ресурсов нашего издания и крупнейшего российского банка будет способствовать росту финансовой грамотности жителей Новочебоксарска. Подписанный документ послужит основой для развития нашего сотрудничества и формирования перечня совместных активностей в этом направлении. Участие в образовательных мероприятиях позволит новочебоксарцам более ответственно подходить к распоряжению своими финансами и не попадаться на уловки мошенников»

Сотрудники Чувашского отделения Сбербанка только за последний год провели более 200 занятий по развитию финансовой грамотности для разных категорий населения республики. В мероприятиях приняли участие более 4500 человек. Эксперты Сбербанка рассказывают о том, что важно знать, чтобы быть финансово грамотным человеком. Волонтеры дают ряд рекомендаций, как уберечь себя от неприятных финансовых ситуаций, рассказывают, как работают финансовые инструменты и какими финансовыми продуктами нужно уметь пользоваться. Также в рамках занятий отдельно рассматривается тема рисков и мошенничества, основанного на методике социальной инженерии.

Издательский дом «Грани» также имеет большой опыт в реализации таких проектов: издание регулярно организует лекции, мастер-классы, тематические игры по финансовому просвещению. В рамках различных мероприятий, проводимых непосредственно редакцией газеты или в сотрудничестве с финансовыми учреждениями, Банком России, Минфином Чувашии, обществами инвалидов, слепых и другими организациями жители Новочебоксарска самых разных возрастов получают важные знания о финансах, противодействии мошенничеству, формировании личного бюджета и так далее. На страницах газеты «Грани» и детского издания «Грани Угадайка» также выходят тематические рубрики о данной сфере.