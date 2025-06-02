Сбер и «Деловая Россия» договорились о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности предпринимателей Чувашии

Сбер и Чувашское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на взаимодействие сторон по вопросам развития финансовой грамотности среди предпринимательского сообщества Чувашии. Подписи под документом стороны поставили на Чебоксарском экономическом форуме.

Управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева подчеркнула, что цель партнерства заключается в поддержке предпринимателей региона:

«В рамках соглашения мы будем продолжать наше сотрудничество по основным направлениям работы с представителями бизнес-сообщества, в частности, оказания консультативной и финансовой помощи. Также мы планируем развивать сотрудничество в области развития программ по финансовой грамотности среди предпринимателей Чувашии».

Важность соглашения подчеркнул председатель Чувашского регионального отделения «Деловой России» Алексей Ефимов:

««Это соглашение – не просто формальность, а старт глубокого синергетического партнерства. Мы совместно со Сбером создаем эффективную экосистему поддержки, где ключевым элементом станет передача предпринимателям Чувашии практических знаний и инструментов для уверенного ведения бизнеса. Для «Деловой России» это мощный ресурс в лице главного финансового института страны, напрямую работающий на развитие наших членов. Для Сбера же – это возможность выстроить долгосрочные, доверительные отношения с малым и средним бизнесом региона, оказывая ему постоянную поддержку в самых востребованных направлениях»

В рамках соглашения стороны намерены активно работать с правительством Чувашии для развития системных образовательных программ поддержки предпринимательства.