«Вышитая карта России» даст старт новым проектам

Идея, родившаяся в Чувашии, универсальна и имеет огромный потенциал. Она может реализоваться в самых разных формах, стать созидательной основой для многих граней творчества, потому что отражает главное — единство и сплоченность нашей необъятной Родины.

Проект, инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым и осуществленный при поддержке Правительства республики, оценили в масштабах страны. Вышитая карта стала центром внимания на Петербургском международном экономическом форуме-2022, лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации» и премии Правительства РФ в области культуры. Она приковывала взгляды на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Идея Олега Алексеевича создать Вышитую карту оказалась гениальным решением, которое вдохновило нас на новые проекты. Мы видим, как традиционные ремесла могут становиться основой для современных культурных инициатив, объединяющих всю страну», — отметила директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Она с удовольствием осмотрела экспозицию Музея Вышитой карты в Чебоксарах и восхитилась: здесь можно увидеть рукотворный шедевр не только целиком, но и в деталях рассмотреть каждый его фрагмент. Что-то гостья даже запечатлела на мобильник со словами: «Какая красота!» Занятие это и впрямь увлекательное — свыше 50 разных материалов, более двухсот техник. Над необычным произведением искусства трудились 350 вышивальщиц, художников, дизайнеров, этнографов, искусствоведов. Его колорит уникален — в стежках отражаются многовековые традиции всех регионов страны.

Глава Чувашии Олег Николаев и Наталья Виртуозова обсудили вопросы дальнейшего развития проекта, возможности использования инновационных технологий. Было отмечено, что сейчас создается мелодичный образ нашей Родины. В День республики жителям и гостям презентуют Музыкальную карту России, а в полную мощь она зазвучит в Москве, ко Дню народного единства.

Результатом встречи стало соглашение о сотрудничестве между Чувашией и Национальным центром «Россия». Документ подписали генеральный директор центра Наталья Виртуозова, министр культуры Чувашии Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. Взаимодействие, начавшееся в Москве на ВДНХ, станет шире и плодотворнее. Взят курс на продвижение проекта — не только на использование существующей Вышитой карты России и ее стилистических элементов в многообразном культурном контенте, но и на создание новых объектов.

Сделан важный шаг в деле укрепления духовно-нравственных ценностей, отметил Олег Николаев. Разнообразие и единство народов — в этом секрет красоты и мощи нашей страны, и проект «Вышитая карта России», опирающийся на многовековые традиции, наглядно это демонстрирует. Глава Чувашии вручил Наталье Виртуозовой красочную книгу-фотоальбом «Чувашия. Наследие Улыпа», выпущенную к 105-летию Чувашской автономии. Директор Национального центра «Россия» в долгу не осталась и преподнесла руководителю региона чайный набор из фарфора.

По словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, новое соглашение открывает большие возможности. Оно будет работать на популяризацию идей и смыслов, заключенных в Вышитой карте России и в культурном наследии нашей страны в целом.