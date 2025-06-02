В День республики чествовали самых прекрасных и трудолюбивых жительниц региона

Гимн женщине, её красоте и стойкости

На 105-летие Чувашской автономии свой пятый день рождения отметил Межрегиональный конкурс «Я — женщина». Финал прошел в театре оперы и балета. На большой сцене блистали 60 победительниц в 15 основных и 20 специальных номинациях: предпринимательницы, медики, педагоги, стражи порядка и представительницы многих других профессий. Награждали также общественниц, волонтеров и просто замечательных хозяек и мам.

В центре внимания

Особый почет и уважение — самым мудрым участницам турнира красоты и таланта. По словам идейного вдохновителя конкурса — председателя Союза женщин Чувашии Натальи Николаевой, в этом году было подано рекордное число заявок — 2187. 12 участницам уже за 90 лет, а три из них перешагнули вековой рубеж! С представительниц почтенного возраста и началась торжественная церемония награждения.

Памятную медаль «Дочерям Отчизны» от Союза женщин России вручили ветерану труда — Валентине Челышевой из села Байгулово Козловского округа. В этом году Валентина Якимовна отметила столетний юбилей. У нее шестеро детей, 13 внуков и 22 правнука.

А труженицу тыла, ветерана потребкооперации Миранду Кольцову из Чебоксар, которой в июле исполнится 95 лет, удостоили медали «Родившемуся в СССР». Обеих финалисток зрительный зал встречал громкими аплодисментами и стоя.

«История пятилетнего конкурса — это гимн женственности, стойкости и красоте чувашской женщины. В своих визитках вы прославляете семейные традиции, профессиональную деятельность, а это огромный вклад в укрепление региона, — приветствовала подруг Наталья Николаева. — Главное, что мы вместе создаем образ женщины третьего тысячелетия, которая не боится быть в центре внимания, умеет трудиться, вдохновлять и очаровывать».

Межрегиональный конкурс общественница назвала «оплотом мудрости и красоты» и выразила надежду, что это яркое и душевное событие станет для женщин началом новых успехов и свершений. Среди участниц Наталья Алексеевна тепло приветствовала жен и матерей героев спецоперации: «Спасибо 85 женщинам, которые приняли участие в номинации «Жди меня»!»

ЦИФРЫ 5 тыс. жительниц из нашей республики и 11 регионов России приняли участие в конкурсе «Я — женщина» с 2021 года. Нынче во время народного голосования поступило 150 тыс. звонков. Рекордсменкой по количеству «болельщиков» стала учительница начальных классов Алина Петрова из Цивильского округа, за нее проголосовали 1784 человека.

Не дать слабины

Вот уже второй год участвует в конкурсе «Я — женщина» супруга участника СВО Яна Кондратьева. Нынче она победила в спецноминации «Сила духа».

«Дима у меня капитан, и я горжусь им», — рассказала Яна корреспонденту «СЧ» перед началом торжества. Молодая женщина согласилась, что ждать мужа непросто: постоянно переживаешь и не находишь себе места.

«Но нужно быть сильной, активной, — говорила она, — занимать себя разными делами, отгонять тяжелые мысли и не отказываться от помощи родных, друзей, коллег». Кроме того, что Яна работает учителем математики в чебоксарской школе, она еще и заочно учится на преподавателя экономики.

«Мужу сейчас приходится непросто. Разве я могу дать слабину? Тем более что у нас будет малыш, а это не только большое счастье, но и ответственность», — поделилась радостью конкурсантка.

Вот так, собравшись с духом, дождалась своего мужа Максима из зоны спецоперации и начальник участка Алгашинского лесничества (подразделение входит в состав Шумерлинского лесничества Минприроды Чувашии), мама четверых детей Наталья Медведева. Она не просто профессионал своего дела с почти 30-летним опытом работы, но и представитель династии лесоводов, чей общий трудовой стаж давно перевалил за 200 лет. Помогают беречь природу и приумножать лес также ее дети, племянники, невестки.

Наталья Николаевна искренне любит свою работу. «У нас есть и питомник, и теплица. Мы выращиваем посадочный материал, высаживаем сеянцы, ухаживаем за молодыми деревцами, — рассказала женщина о деле жизни. — Особенно радуюсь, когда вижу, как растет и крепчает посаженный мною лес, когда в нем свободно и легко дышится и поют птицы».

Всю эту красоту лесовод Медведева обожает фотографировать, а потом выкладывает снимки в соцсети. Ее посты собирают большое количество положительных отзывов. Неудивительно, что и за саму любительницу природы на конкурсе проголосовало почти 600 человек. Благодаря мощной поддержке Наталья победила в номинации «Свое, чувашское, родное». По ее словам, конкурс стал для нее возможностью рассказать не только о себе, но и о том, как разнообразна и живописна наша Чувашия.

Гордость республики

За неравнодушие и искреннюю любовь к малой родине лидер женского движения Чувашии Наталья Николаева поблагодарила всех участниц красочного фестиваля. Также выразила признательность за организацию конкурса своим подругам-активисткам, Министерству культуры республики, Фонду «П?рле» и спонсорам праздника. Отдельные слова благодарности за весомую поддержку адресовала Главе Чувашии Олегу Николаеву и депутату Госдумы Алле Салаевой.

С ярким финалом поздравил женщин и руководитель региона. По словам Олега Николаева, это не просто культурное событие в праздничном календаре республики, но и признание важнейшей роли женщин в развитии общества.

«Конкурс стал достойной традицией, объединяющей активных, талантливых, неравнодушных женщин. Его главная цель остается неизменной — подчеркнуть значимость женского вклада в укрепление социальной сферы, в экономическое развитие, в формирование сильного и благополучного общества», — отметил Глава Чувашии.

За пять лет, что существует конкурс, в нем приняли участие почти 5 тыс. женщин из всех муниципалитетов республики. В прошлом году он получил статус межрегионального, и заявки стали подавать прелестницы из Татарстана, Башкортостана, Тюменской, Ульяновской, Оренбургской, Московской и других областей и республик.

Колоритную визитку с рассказом о мурманских чувашах подготовила нынче и наша землячка родом из Аликовского округа, а сейчас жительница Мурманской области, воспитатель детского сада Светлана Абрашкина.

«В Мурманске у меня муж, кстати, русский по национальности, дети, и все они согласны со мной, что нужно беречь свои родные корни и традиции. Мы вместе поем чувашские песни, и национальные костюмы для всех домочадцев сшили. Конечно, республика заметно похорошела в последние годы. Мы даже с семьей мечтаем переехать сюда жить», — призналась обладательница Гран-при в номинации «Родом из Чувашии» и поблагодарила всех своих друзей, коллег, земляков за поддержку на конкурсе.

Отдельные номинации учредили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева. В церемонии награждения также приняли участие вице-премьеры региона и отраслевые министры. К слову, в этом году министерства и ведомства «делегировали» на фестиваль немало своих представительниц.

Почетные гости праздника называли конкурс «Я — женщина» гордостью Чувашии, сердечно поздравляли победительниц, вручали им цветы и благодарственные письма. Но самым приятным подарком стало появление на сцене народного артиста России Дмитрия Певцова с гитарой в руках. Под его проникновенные стихи и романсы да задорные песни прекрасные дамы утирали слезы и пускались в пляс.